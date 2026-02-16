Cordero traspasa Seguridad a Steinert tras extensa bilateral en medio de polémica por Jouannet

Desde las 11.00 de la mañana hasta las 19.00 horas se extendió la reunión bilateral entre el ministro saliente de Seguridad Pública, Luis Cordero, y su sucesora, Trinidad Steinert, en el marco del traspaso de una cartera que inició formalmente sus funciones el 1 de abril de 2025. Aunque los micrófonos a la llegada de la futura ministra y sus subsecretarios apuntaron a Jouannet, por las críticas que a enfrentado por su vínculo societario con empresarios imputados en el caso Tragamonedas.

A la cita asistieron las actuales y futuras autoridades sectoriales: la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y su sucesora Ana Victoria Quintana; el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, junto al cuestionado Andrés Jouannet. También participaron el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; y la directora (s) de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Michelle Bordachar.

El foco estuvo en el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública, la Política Nacional de Seguridad y el proceso de instalación institucional, considerado uno de los hitos estructurales de la reorganización del aparato estatal en esta materia.

Cordero destacó una disminución del 54% en migración irregular —atribuida al despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Norte y a reformas legales— y una baja del 80% en hechos de violencia en la Macrozona Sur respecto de 2021. En homicidios, señaló que la tasa habría descendido desde el peak de 6,7 por cada 100 mil habitantes en 2022 a una estimación de 5,4 para 2025.

El ministro también subrayó la aprobación de más de 70 leyes en seguridad y el tránsito hacia un modelo “integrado” de gestión.

Steinert calificó el encuentro como “extenso, profundo y productivo”, y afirmó que su equipo trabajará para responder a la demanda ciudadana por mayor seguridad. Consultada por las críticas al futuro subsecretario Andrés Jouannet, aseguró que “cuenta con mi confianza” y pidió que la evaluación se centre en la gestión que comenzará el 11 de marzo.

La controversia por el nombramiento de Jouannet surgió a raíz de antiguos vínculos societarios del actual diputado y presidente de Amarillos por Chile con empresarios imputados en el caso Tragamonedas, a través de sociedades que hoy se encuentran inactivas. Desde distintos sectores, incluso dentro de la derecha, se ha planteado que su designación podría revisarse.

Más temprano y en medio de su paso por la Región de Los Lagos, donde sostuvo reuniones con alcaldes de Puerto Varas y Llanquihue, el Presidente electo José Antonio Kast salió al paso de las críticas contra su futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y reafirmó que asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

“Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sea detención mediática y pública, antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento”, señaló a la prensa el Presidente electo.

Kast destacó la trayectoria de Jouannet como diputado, exdelegado provincial e intendente, señalando que “ejerció un rol de manera destacada” y que conoce en profundidad las materias vinculadas a prevención del delito y crimen organizado. “Yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Jouannet, y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría tan relevante para el futuro”, sostuvo.

Al salir de la reunión en el Ministerio de Defensa y tras ser consultado por la prensa respecto de sus vínculos con los imputados del caso Tragamonedas, Jouannet afirmó que “los antecedentes fueron entregados hace más de un año”. Al ser abordado de si José Antonio Kast estaba en conocimiento de esto, dijo que “el Presidente habló, creo que fue claro”.

Repecto de las críticas por su nominación agregó: “Bueno, hay tanta opinión… les voy a corresponder una cosa. Winston Churchill decía que a la gente hay que verla por sus acciones. Ustedes me conocen perfectamente cuando fui gobernador, intendente, diputado. A las personas hay que analizarlas por sus acciones”.

Sin embargo, las críticas no han cesado y desde el propio sector del Presidente electo piden que se reconsidere su nombramiento por las implicancias en el manejo de uno de los ministerios que se consideran clave para los primeros meses de la gestión de próximo gobierno.