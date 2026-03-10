Bukele visitará Chile en mayo: vicepresidente de El Salvador confirmó reunión con Kast

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realizará una visita oficial a Chile durante mayo, según confirmó el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa tras reunirse con el presidente electo José Antonio Kast en el Palacio Cousiño. Según adelantó, el viaje se enmarca en la conmemoración de los 150 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Ese es uno de los compromisos que el presidente Bukele tiene en su agenda. No puedo dar la fecha exacta, pero sí decir que está programada para el próximo mes de mayo”, sostuvo Ulloa tras el encuentro bilateral.

La visita ya había sido adelantada durante la gira presidencial que Kast realizó por Centroamérica. En esa ocasión, Bukele le transmitió que no podría asistir a la ceremonia de cambio de mando en Chile, pero manifestó su intención de concretar una visita oficial posteriormente.

Ulloa explicó que el viaje podría coincidir con las actividades conmemorativas por los 150 años de vínculos diplomáticos entre Chile y El Salvador. “Esperamos que sea dentro del marco de las celebraciones que Chile tiene en ese período, y con gusto el presidente Bukele estará presente para continuar el diálogo que mantiene con el presidente Kast”, afirmó.

El vicepresidente también destacó la relación histórica entre ambas naciones, diciendo que “Chile y El Salvador somos pueblos históricamente hermanos. Estamos conmemorando 150 años de relaciones diplomáticas entre ambos países”.

Además, durante la conferencia de prensa, Ulloa destacó que la relación entre ambos líderes se ha fortalecido tras las visitas que Kast ha realizado a El Salvador. “Creemos que esa reciprocidad y coincidencia en la visión de país permitirá que la visita del presidente Bukele a Chile refuerce aún más las relaciones entre ambos jefes de Estado”, sostuvo.

La autoridad salvadoreña también planteó que existen diversas áreas en las que ambos gobiernos podrían desarrollar cooperación durante la administración de Kast.

En la misma instancia, Ulloa abordó la visita que el líder republicano realizó anteriormente a El Salvador, aclarando que su recorrido no estuvo centrado exclusivamente en el sistema penitenciario del país. Esto, luego de que Kast visitara el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el gobierno de Bukele para recluir a miembros de pandillas. “El presidente estuvo visitando no solo el CECOT, también escuelas y otras áreas de interés”, aseguró.

La agenda internacional del presidente electo continuará durante la jornada con diversas reuniones con delegaciones extranjeras, las que se extenderán hasta las 18:50 hrs. Entre ellas, está previsto un encuentro con el rey de España, Felipe VI.