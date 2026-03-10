Lula da Silva no asistirá al cambio de mando de Kast por presencia de hijo de Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, finalmente no asistirá a la ceremonia de cambio de mando en la que el presidente electo José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile.

Según informaron medios brasileños, como GloboNews y G1, el mandatario brasileño decidió restarse de la investidura que se realizará en Santiago.

La ausencia se produce en medio de expectativas regionales sobre la relación que podría establecer el nuevo gobierno chileno con los distintos países de América Latina.

De acuerdo con medios brasileños, la decisión de Lula se vincula con la presencia confirmada del senador Flávio Bolsonaro en la ceremonia. Fuentes del gobierno brasileño señalaron al citado medio que Lula se bajó porque “existía riesgo de que se produjeran situaciones incómodas”.

Flávio Bolsonaro es hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y una de las figuras políticas del sector conservador que gobernó ese país entre 2019 y 2022.

El senador, además, aparece como una de las figuras del bloque opositor que competirá contra Lula en las próximas elecciones presidenciales de Brasil.

Hasta ahora, no se han entregado detalles oficiales desde el gobierno brasileño sobre las razones de la decisión de Lula de no asistir al cambio de mando en Chile.

La ceremonia de investidura de José Antonio Kast contará de todas formas con la presencia de diversas delegaciones extranjeras que asistirán al inicio del nuevo gobierno. El acto se celebrará este miércoles en Valparaíso, sede del Congreso, y contará con la presencia de otros líderes de la región, entre ellos los presidente de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; así como los de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y Honduras, Nasry Asfura.