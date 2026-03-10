Chile se convierte en el tercer país con mayor superficie oceánica protegida tras firma de decreto

El Presidente de Gabriel Boric firmó un decreto que amplía los parques marinos Nazca‑Desventuradas y Mar de Juan Fernández, incorporando cerca de 360 mil km² adicionales de océano a las zonas de protección. Con esta medida, Chile alcanza 947.142 km² de mar resguardado, lo que equivale a más del 50% de su Zona Económica Exclusiva y lo sitúa entre los países con mayor extensión de océano protegido a nivel mundial.

La expansión se concentra en torno a los archipiélagos de Juan Fernández y Islas Desventuradas, un territorio reconocido por su biodiversidad única y por albergar ecosistemas oceánicos de alto valor ecológico. En estas aguas viven especies endémicas como el lobo fino y la langosta de Juan Fernández, además de fauna migratoria como ballenas, tiburones, tortugas marinas y aves oceánicas.

La propuesta surgió desde la propia comunidad local, especialmente de pescadores artesanales que durante generaciones han administrado de forma sustentable la pesquería de langosta. El objetivo fue asegurar la protección de los ecosistemas que sostienen tanto la biodiversidad como la economía del archipiélago.

Al respecto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó que “este archipiélago tiene una biodiversidad única, con un alto endemismo y sumamente valioso que necesitamos cuidar”.

“Estamos muy contentos y orgullosos porque con la decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, Chile se posiciona dentro de los cinco países a nivel mundial que tienen un mayor porcentaje de su mar”, dijo.

El alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, destacó que la medida es resultado de un proceso que se extendió por varios gobiernos, desde Michelle Bachelet hasta Sebastián Piñera, y que hoy se concreta con la actual administración. “Estamos muy felices porque el día de hoy se crearon los parques marinos, un anhelo muy profundo de nuestra comunidad“, expresó.

La expansión también se alinea con compromisos internacionales de conservación, como la meta global de proteger al menos el 30% del océano hacia 2030. El proceso contó con respaldo científico y técnico de organizaciones dedicadas a la protección marina, entre ellas Blue Marine Foundation, Pew Bertarelli Ocean Legacy, Island Conservation y Fundación Patagonia Azul.

Tras la firma del decreto, se abre ahora una etapa de implementación. Los parques ampliados deberán elaborar nuevos planes de manejo bajo el futuro sistema del Servicio de Áreas Protegidas de Chile, incorporando además mecanismos de coadministración entre el Estado y la comunidad de Juan Fernández.