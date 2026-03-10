DC pone en duda acuerdo por mesa de la Cámara y advierte que podría “tomar camino propio”

Las negociaciones para definir la presidencia de la Cámara de Diputados entraron en una fase de incertidumbre luego de que dirigentes de la Democracia Cristiana pusieran en duda el cumplimiento del acuerdo administrativo suscrito con el oficialismo y el Partido de la Gente.

El pacto establecía la rotación de la presidencia de la Cámara y de las comisiones durante el nuevo período legislativo, pero en las últimas horas comenzaron a surgir señales de tensión dentro de la propia DC y entre los bloques políticos.

El jefe del comité DC e independientes en la Cámara, Héctor Barría, había defendido públicamente el compromiso asumido por la colectividad.

“La Democracia Cristiana es un partido serio. Todos quienes ingresaron o fueron candidatos a diputados y diputadas y fueron electos por la Democracia Cristiana por supuesto que van a cumplir”, señaló.

Sus declaraciones buscaban despejar versiones sobre eventuales intentos de algunos parlamentarios por revertir los votos comprometidos en favor de la DC en la elección de la mesa de la Cámara.

Señales de fractura en las negociaciones

Sin embargo, las tratativas políticas mostraron rápidamente signos de tensión. En un almuerzo que reunió a negociadores de la derecha y del actual oficialismo para discutir la conformación de las mesas y comisiones parlamentarias, el senador Francisco Huenchumilla —representante de la DC en esas conversaciones— abandonó la cita de forma anticipada, lo que fue interpretado como un reflejo del malestar que existe al interior del partido.

En paralelo, el senador Iván Flores transparentó que la colectividad enfrenta un escenario de alta incertidumbre y que incluso evalúa distanciarse del acuerdo si no se entregan garantías políticas claras.

“A solo horas de hacerse el cambio de mando presidencial y también de culminar con las negociaciones tanto para la mesa como para las comisiones en ambas cámaras, creo que este escenario está demasiado revuelto y confuso”, afirmó.

El parlamentario describió la posición de la DC como incómoda dentro del actual tablero político. “Nosotros, la Democracia Cristiana, nos estamos sintiendo como el jamón del sándwich, pero finalmente un jamón que está saliendo del sándwich. Y eso no lo vamos a aceptar”, sostuvo.

Críticas a oficialismo y oposición

Flores planteó que el partido se encuentra presionado tanto por el oficialismo como por la derecha en las negociaciones para la conformación de las mesas parlamentarias.

Según el senador, desde la izquierda no existirían las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento del acuerdo político, mientras que desde la oposición de derecha —acusó— se estarían realizando cálculos para reunir votos y modificar el equilibrio originalmente pactado.

“No lo vamos a aceptar ni de la izquierda, que no está entregando las garantías como para poder llegar a un acuerdo que se cumpla, ni menos con la derecha, que está haciendo cálculos de cómo sumar votos para finalmente no cumplir los acuerdos”, afirmó.

En ese escenario, el legislador sostuvo que la Democracia Cristiana podría optar por actuar con independencia en el nuevo ciclo político.

“Vamos a estar más disponibles para transitar solo nuestros caminos y siendo una oposición firme que no obedezca a criterios de lote ni de grupo, sino a lo que nosotros estimemos que pueda ser una oposición firme frente al gobierno”, señaló.

Impacto en la gobernabilidad

Flores también advirtió que la incertidumbre en torno a la configuración de las mesas parlamentarias podría complicar la capacidad del gobierno para construir mayorías en el Congreso.

“El gobierno tendrá que evaluar. Si no hay una gobernabilidad suficiente con la que se pueda negociar por parte del gobierno con el Senado de la República, teniendo la Cámara como va quedando, la verdad es que va a ser muy complejo avanzar”, sostuvo.

En ese contexto, insistió en que la DC no aceptará quedar atrapada entre los dos bloques políticos principales.

“Nos estamos sintiendo cada vez más arrinconados por uno y otro. Podemos tomar un camino propio y completamente distinto”, afirmó.

Hasta ahora, la senadora Yasna Provoste no ha manifestado públicamente su postura sobre el acuerdo administrativo, lo que mantiene abiertas las interrogantes sobre la posición final que adoptará la colectividad en la votación de la mesa de la Cámara.