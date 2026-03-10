Humo blanco para presidencia del Senado: 2026 comienza con dupla de Paulina Nuñez e Iván Moreira

En una negociación de 72 horas y tensa, finalmente hay humo blanco en el Senado: Chile Vamos y el Socialismo Democrático lograron un acuerdo de gobernabilidad administrativa de tres años para la derecha y uno para la izquierda. Ello luego de que, el actual oficialismo no lograra bajar la candidatura del senador de Evopolí, Luciano Cruz Coke para dejar la testera dos años para cada sector.

No obstante, el acuerdo dejó a la mayoría de los legisladores satisfechos: Chile Vamos y el Socialismo Democrático acordaron, a horas del inicio de la administración de José Antonio Kast, cómo será la gobernanza del Senado durante el periodo legislativo 2026-2030. Y las presidencias de las 23 comisiones.

Este pacto, suscrito por la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Demócratas, el Partido Socialista (PS) y el PPD, establece que la centroderecha ejercerá la presidencia de la Cámara Alta durante tres de los cuatro años del ciclo, dejando la conducción en manos del socialismo únicamente durante el segundo año del mandato, el cual se definirá entre los socialistas Alfonso de Urresti y Paulina Vodanovic, que viven su propia medición de fuerzas en el sector.

La rotación de la testera quedó definida de la siguiente manera:

2026: El periodo iniciará bajo la conducción de Paulina Núñez (RN) e Iván Moreira (UDI).

2027: La presidencia recaerá en un representante del Partido Socialista , acompañado por un integrante del PPD.

2028: La mesa será liderada por Javier Macaya (UDI) junto a Karim Bianchi

2029: El último año del periodo estará a cargo de Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Rojo Edwards.

Más allá de la directiva principal, el acuerdo define la organización de las 23 comisiones permanentes del Senado, donde se aplicarán criterios de paridad en su composición y presidencias alternadas durante los cuatro años entre todos los partidos del acuerdo.

Sin embargo, se ha pactado una excepción política fundamental en la Comisión de Hacienda, pieza clave para la agenda económica del Ejecutivo entrante, donde la derecha mantendrá la presidencia bajo una proporción de tres años frente a uno de la oposición.

Esta estructura administrativa se formalizará este miércoles 11 de marzo a las 9:00 horas, cuando los nuevos integrantes del Congreso asuman sus cargos y elijan oficialmente a la mesa directiva.