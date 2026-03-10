Kast inicia agenda diplomática con delegaciones extranjeras previo al cambio de mando

El Presidente electo José Antonio Kast inició este martes una serie de reuniones bilaterales con autoridades internacionales que llegaron a Chile para asistir al cambio de mando presidencial programado para este miércoles 11 de marzo.

Los encuentros se desarrollan en Palacio Cousiño, en Santiago, lugar donde el mandatario electo recibirá a las distintas delegaciones extranjeras que participan de las actividades previas a la ceremonia en que asumirá la Presidencia de la República.

A su llegada, el Mandatario electo declaró que “estoy muy en paz. Esperamos, junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz, orden, y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer”.

Estas reuniones forman parte de la agenda diplomática previa a la investidura y buscan establecer primeros contactos con los líderes internacionales que asistirán al traspaso de mando, instancia que se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso.

De esta forma, se espera que durante la jornada el presidente electo se reúna con representantes de países como Corea del Sur, Costa Rica, Italia, El Salvador, Armenia, Haití, Japón, Marruecos, España, Ucrania, India, Ecuador, Honduras, China, Bolivia, Reino Unido, Francia y Panamá.

Finalmente, Kast también sostendrá encuentros con el Secretario General de la OEA, Albert Ramos; el director general del Observatorio Europeo Austral, Xavier Barcons; la Vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro; y el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz.