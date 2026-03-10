Publicidad
Kast inicia agenda diplomática con delegaciones extranjeras previo al cambio de mando PAÍS FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Kast inicia agenda diplomática con delegaciones extranjeras previo al cambio de mando

Agencia UNO
Por : Agencia UNO
Ver Más

El presidente electo recibió en el Palacio Cousiño a autoridades internacionales que llegaron a Chile para la investidura del 11 de marzo. Los encuentros marcan el inicio de su agenda diplomática antes de asumir la Presidencia en el Congreso Nacional en Valparaíso.

El Presidente electo José Antonio Kast inició este martes una serie de reuniones bilaterales con autoridades internacionales que llegaron a Chile para asistir al cambio de mando presidencial programado para este miércoles 11 de marzo.

Los encuentros se desarrollan en Palacio Cousiño, en Santiago, lugar donde el mandatario electo recibirá a las distintas delegaciones extranjeras que participan de las actividades previas a la ceremonia en que asumirá la Presidencia de la República.

A su llegada, el Mandatario electo declaró que “estoy muy en paz. Esperamos, junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz, orden, y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer”.

Estas reuniones forman parte de la agenda diplomática previa a la investidura y buscan establecer primeros contactos con los líderes internacionales que asistirán al traspaso de mando, instancia que se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso.

De esta forma, se espera que durante la jornada el presidente electo se reúna con representantes de países como Corea del Sur, Costa Rica, Italia, El Salvador, Armenia, Haití, Japón, Marruecos, España, Ucrania, India, Ecuador, Honduras, China, Bolivia, Reino Unido, Francia y Panamá.

Finalmente, Kast también sostendrá encuentros con el Secretario General de la OEA, Albert Ramos; el director general del Observatorio Europeo Austral, Xavier Barcons; la Vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro; y el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz.

10 DE MARZO DEL 2026 / SANTIAGO
En el centro de la imagen, el Presidente electo José Antonio Kast (a la derecha) recibe en audiencia al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (a la izquierda) y a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado (al centro).
FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

