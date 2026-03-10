Futura oposición se queda con la Cámara: Jiles será presidenta y PDG se asegura dos períodos

Tras una jornada completa de negociaciones, las bancadas del oficialismo, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG) alcanzaron un acuerdo para la conformación de la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados para el período legislativo 2026-2030.

El pacto, de acuerdo a conocedores del caso, permitirá a la diputada Pamela Jiles (PDG) asumir la presidencia de la corporación durante el primer año del nuevo período parlamentario.

El entendimiento contempla un esquema de rotación de la presidencia por cuatro años. Según el acuerdo, el PDG encabezará la Cámara en 2026, la Democracia Cristiana lo hará en 2027, el Partido Socialista en 2028 y nuevamente el PDG en 2029.

La estructura de la mesa también considera una primera vicepresidencia para el PPD y una segunda vicepresidencia para el Partido Socialista, además de presidir comisiones claves, como la de Constitución y Seguridad.

Con este diseño, el bloque que se perfila como futura oposición al gobierno entrante logra reunir la mayoría necesaria para controlar la testera de la Cámara durante todo el período legislativo.

El acuerdo también busca asegurar gobernabilidad en la corporación mediante un compromiso de respaldo disciplinado a las votaciones de la mesa directiva.

Uno de los elementos clave de la negociación fue el rol del Partido de la Gente, que con este pacto no solo obtendrá la presidencia en dos períodos, sino que también fortalecerá su influencia en la conducción legislativa.

En paralelo, el entendimiento se produce en medio de las negociaciones políticas que se desarrollan en el Congreso a pocos días del cambio de mando presidencial.

La instalación del nuevo Congreso está programada para el miércoles 11 de marzo, jornada en la que asumirán los parlamentarios electos y se elegirá la primera mesa directiva del período.

En ese escenario, Pamela Jiles se impuso como la principal carta para liderar la Cámara Baja, superando la alternativa que promovían sectores de la derecha. En horas de la noche, mientras la derecha y la centroderecha hacían esfuerzos por persuadir al PDG, sus esfuerzos fueron infructuosos.

Paralelamente para asegurar el triunfo, se solicitó desde el actual oficialismo a la diputada Marisela Santibáñez (Ind) a que concurriera a votar, pese a estar recién operada. También se les solicitó votar a la diputada Carla Morales (FA), que tiene un delicado tratamiento de salud. El acuerdo entre oficialismo, DC y PDG permitirá reunir cerca de 79 votos, cifra suficiente para asegurar la mayoría absoluta en la elección de la mesa.

Con ello, el bloque opositor al futuro gobierno de José Antonio Kast asegura el control de la presidencia de la Cámara durante los próximos años del nuevo ciclo político.