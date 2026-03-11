Alcalde de Puerto Varas condena ataque “cobarde ” a carabinero: “Este tipo de violencia no es común”

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, condenó el ataque armado que dejó herido al sargento segundo de Carabineros de Chile, Javier Figueroa Manquemilla, durante un procedimiento policial realizado la madrugada de este miércoles. La autoridad comunal calificó el hecho como un “ataque cobarde” y advirtió que refleja la crisis de seguridad que afecta al país.

El hecho ocurrió a eso de las 06:00 horas de este miércoles, cuando un vecino se contactó con el 133 para dar cuenta de personas consumiendo alcohol en la vía pública, en la calle San Francisco.

En ese contexto, el alcalde detalló que el funcionario policial “recibió una serie de impactos de bala debido a un ataque cobarde por parte de un delincuente que en este momento está siendo buscado por Carabineros“. Posteriormente, el uniformado fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Puerto Montt. En ese recinto médico permanece internado con muerte cerebral, de acuerdo al general director de Carabineros, Marcelo Araya.

“Hoy día ninguna comuna en Chile está exenta de la crisis de seguridad que estamos enfrentando a nivel nacional y no puede ser que un procedimiento de ingesta de alcohol se escale inmediatamente a una situación como esta”, afirmó.

El alcalde también sostuvo que aunque los hechos de este tipo no son habituales en la comuna, el ataque obliga a reforzar el trabajo conjunto entre autoridades e instituciones.

“Este tipo de violencia no es común en nuestra comuna y por lo mismo hago un llamado a las autoridades entrantes a que podamos trabajar de manera inmediata en conjunto para que así podamos enfrentar esta situación”, expresó.

En esa línea, el jefe comunal aseguró que el municipio se encuentra colaborando con las labores de seguridad y reiteró el respaldo a la policía. “Hemos trabajado codo a codo en este tiempo y por supuesto así seguirá siendo para enfrentar esta situación y para seguir avanzando en conjunto”, concluyó.