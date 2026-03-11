Bolsonaro hijo critica en el Congreso a la ONU por candidatura de Bachelet

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y figura de la derecha en Brasil, cuestionó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas durante su llegada a Chile para asistir a la investidura de José Antonio Kast, en un contexto marcado por la ausencia del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la ceremonia.

En declaraciones a la prensa, Bolsonaro se refirió a la discusión internacional sobre la eventual postulación de la exmandataria chilena al liderazgo de la ONU, señalando que “lamentablemente la ONU perdió su legitimidad hace mucho tiempo”, y agregando que “la ONU es una organización que ha demostrado estar muy contaminada ideológicamente”.

Las palabras del senador se producen mientras distintos actores políticos analizan el impacto que podría tener el escenario regional en torno a la candidatura de Bachelet, especialmente tras confirmarse que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no asistirá al cambio de mando en Chile donde asumirá José Antonio Kast.

Según informaron medios brasileños como GloboNews y G1, Lula decidió restarse de la ceremonia que se realizará en Santiago. La decisión se vincularía con la presencia de Flávio Bolsonaro en el acto, ya que desde el gobierno brasileño se señaló que existía riesgo de que se produjeran situaciones incómodas.

Antes de viajar a Chile, el senador también criticó la decisión del mandatario brasileño, acusándolo de “transbordar intolerancia” por cancelar su asistencia a la investidura del nuevo presidente chileno.

En su intervención, Bolsonaro insistió además en su crítica al sistema multilateral, planteando que los países deberían fortalecer relaciones directas o mecanismos de cooperación entre bloques. “Creo que los países necesitan tener estas relaciones de forma más directa o en bloques más organizados, pensando siempre en los intereses de sus pueblos”, afirmó.

Durante su visita, el parlamentario también abordó la situación judicial de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, señalando que “mi padre obviamente está en una situación no muy buena; es víctima de una injusticia”, y calificándolo como “un preso político, condenado por sus enemigos”.

El senador sostuvo además que el exmandatario “es muy fuerte, tiene una mentalidad muy firme, muy consciente de lo que sucede en Brasil y en el mundo”, asegurando que trabajarán para revertir su situación judicial. “Sin duda, se hará justicia; lo honraremos más rápido de lo que muchos imaginan”, afirmó.