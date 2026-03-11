Publicidad
Chascarro presidencial: casi dejan fuera del juramento a la ministra de Educación de Kast

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Durante la toma de juramento del nuevo gabinete, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, omitió inicialmente el nombre de la ministra de Educación, María Paz Arzola, error que fue advertido por otros ministros antes de finalizar la ceremonia.

Un error protocolar marcó la ceremonia de juramento del gabinete del presidente José Antonio Kast. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, olvidó mencionar a la ministra de Educación, María Paz Arzola, durante la lectura oficial, lo que obligó a corregir la omisión antes de concluir el acto.
Un momento incómodo se produjo durante la ceremonia de toma de juramento del gabinete del presidente José Antonio Kast, cuando se omitió inicialmente el nombre de la ministra de Educación, María Paz Arzola.

El episodio ocurrió mientras el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, leía la lista de autoridades que debían prestar juramento como integrantes del nuevo gobierno.

Cuando el subsecretario se disponía a cerrar el acto con la fórmula protocolar “tómese razón”, fue interrumpido por otros ministros que advirtieron que faltaba mencionar a una integrante del gabinete.

Se trataba de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien no había sido incluida en la lectura inicial de los nombres.

Tras un breve silencio en la ceremonia, Pavez rectificó el error y procedió a nombrarla para completar el juramento.

