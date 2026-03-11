Chascarro presidencial: casi dejan fuera del juramento a la ministra de Educación de Kast

Un momento incómodo se produjo durante la ceremonia de toma de juramento del gabinete del presidente José Antonio Kast, cuando se omitió inicialmente el nombre de la ministra de Educación, María Paz Arzola.

El episodio ocurrió mientras el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, leía la lista de autoridades que debían prestar juramento como integrantes del nuevo gobierno.

Cuando el subsecretario se disponía a cerrar el acto con la fórmula protocolar “tómese razón”, fue interrumpido por otros ministros que advirtieron que faltaba mencionar a una integrante del gabinete.

Se trataba de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien no había sido incluida en la lectura inicial de los nombres.

Tras un breve silencio en la ceremonia, Pavez rectificó el error y procedió a nombrarla para completar el juramento.

