El lado B del cambio de mando: diputada con cosplay, vacaciones de Boric y llega la cama de Kast

La jornada del cambio de mando presidencial estuvo marcada por distintos episodios que se alejaron del protocolo habitual tanto en el Congreso como en los alrededores de La Moneda.

Uno de los momentos que generó mayor polémica ocurrió durante la sesión de instalación de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando la parlamentaria republicana Javiera Rodríguez llegó al hemiciclo con un atuendo inspirado en el uniforme de Carabineros.

La diputada electa por el distrito 9 vestía una chaqueta con detalles similares al uniforme policial, incluyendo un cóndor bordado en la parte frontal, un cuello alto con estrellas rojas y la frase “Chao pensiones de gracia” en la espalda. Tras realizar su juramento, incluso efectuó un saludo militar.

La performance generó críticas en redes sociales, especialmente porque se produjo en presencia del activista Gustavo Gatica, quien perdió la visión durante el estallido social.

La sesión de instalación también dejó otros juramentos que llamaron la atención. La diputada Pamela Jiles (PDG) realizó un gesto de corazón con sus manos y expresó: “A mis millones de nietos, la abuela los ama. Prometo”.

Por su parte, la diputada Lorena Pizarro (PC) mostró dos fotografías al momento de prometer el cargo y señaló: “Por estos muertos, por nuestros muertos, exijo castigo, no a la libertad de los genocidas”.

Otro episodio ocurrió cuando el diputado independiente Sebastián Zamora, exfuncionario de Carabineros, juró portando una pequeña bandera chilena y afirmó: “Por Dios, por mi bandera, por nuestros carabineros, por nuestras Fuerzas Armadas, sí juro”.

Mientras en el Congreso se desarrollaban estas escenas, en las afueras de La Moneda también se vivieron momentos particulares durante la despedida del expresidente Gabriel Boric. Por ejemplo, el senador Iván Flores (DC) se entretuvo jugando con un perro que se acostó en el frontis del Congreso.

El padre del mandatario, Luis Javier Boric, comentó que su hijo planea tomarse un descanso tras finalizar su periodo presidencial. “Va a ir a pasar sus primeras vacaciones en Punta Arenas, en la isla Tierra del Fuego. Incluso quiere que le prepare la carpa que usábamos cuando era más joven”, señaló.

Durante la mañana, además, una mujer llegó hasta las afueras del palacio presidencial para intentar entregar un bordado hecho a mano como regalo de despedida al mandatario.

La jornada también dejó escenas curiosas en la cobertura mediática, como la presencia de un periodista que acudió a La Moneda vestido con un traje de planta para abordar temas medioambientales, lo que incluso provocó risas del propio Boric cuando intercambió algunas palabras con él.

En La Moneda, también se registró la llegada de los muebles, entre ellos una cama, que usará el Presidente Kast mientras viva en el lugar.

Los episodios formaron parte del lado menos protocolar de una jornada marcada por el cambio de mando presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.