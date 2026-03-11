Mayol critica presencia del hijo de Bolsonaro en cambio de mando: “Es una locura”

El sociólogo y cientista político Alberto Mayol criticó la invitación al senador brasileño Flávio Bolsonaro al cambio de mando presidencial en Chile, ceremonia en la que José Antonio Kast asumirá como jefe de Estado.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el analista calificó la decisión como un error político en términos diplomáticos.

“Es una locura. O sea, tú eres el anfitrión, tú no invitas a alguien que es hostil para el presidente en ejercicio del país más importante de América Latina. No lo puedes hacer”, afirmó.

La presencia del senador brasileño —hijo del expresidente Jair Bolsonaro— se produce en medio de la decisión del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de no asistir al cambio de mando en Chile.

Mayol planteó que este tipo de decisiones envía señales sobre el carácter político que podría tener el nuevo gobierno.

A su juicio, la invitación a Bolsonaro refleja una orientación “más ideológica, más cerrada” en la conducción política.

El sociólogo recordó además que situaciones diplomáticas similares ya han generado tensiones en el pasado reciente.

Según explicó, el propio presidente Gabriel Boric enfrentó un episodio complejo en su relación con Brasil cuando criticó al mandatario venezolano Nicolás Maduro durante un evento en el que ambos habían sido invitados.

“Un país invitado no puede hablar en el país donde hay un anfitrión que invitó a alguien contra otro de los invitados”, señaló.

Para Mayol, el principal desafío del nuevo gobierno será definir si prevalecerá una conducción ideológica o una estrategia más pragmática. “A Kast no le va a quedar otra que un gobierno pragmático”, sostuvo.

El analista añadió que esa tensión podría surgir especialmente desde los sectores más duros de su base política.

“El cuarenta por ciento de los chilenos considera que el principal riesgo que tiene José Antonio Kast es su propio sector”, afirmó.

En ese contexto, planteó que la administración entrante deberá equilibrar las expectativas de su base política con las exigencias de gobernabilidad y las relaciones internacionales del país.