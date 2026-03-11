Tomás Jordán y gobierno de emergencia de Kast: “Sólo se entiende como una pugna política”

El abogado constitucionalista Tomás Jordán analizó el concepto de “gobierno de emergencia” planteado por la administración del presidente José Antonio Kast, señalando que su origen se encuentra principalmente en una disputa política con el gobierno saliente de Gabriel Boric.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el académico de la Universidad Alberto Hurtado sostuvo que la idea debe entenderse en el contexto del cambio de ciclo político que vive el país.

“Viene básicamente a ser una reacción al gobierno del Presidente Boric”, afirmó.

El constitucionalista explicó que el traspaso de mando marca una transición entre sectores políticos con posiciones ideológicas muy distantes.

Según indicó, se trata del paso desde una administración encabezada por el Frente Amplio y el Socialismo Democrático hacia un gobierno de derecha.

“Estamos en presencia del primer traspaso de este nuevo ciclo político, en que un gobierno de izquierda da paso a un gobierno de derecha radical”, señaló.

En ese contexto, Jordán afirmó que el concepto de “gobierno de emergencia” se instala como una narrativa política que busca marcar distancia con la gestión anterior.

“Esto solo se entiende en una pugna política entre un gobierno de izquierda saliente y un gobierno de derecha radical entrante”, sostuvo.

A su juicio, el uso del término “emergencia” sugiere la existencia de una situación crítica que requeriría medidas extraordinarias.

Sin embargo, el académico descartó que Chile enfrente una crisis institucional.

“Las instituciones en Chile no están en crisis”, aseguró.

En esa línea, afirmó que el sistema político del país mantiene su funcionamiento normal.

“El sistema político chileno opera con normalidad, las elecciones se llevan a cabo con normalidad”, indicó.

Por ello, concluyó que en términos estructurales el funcionamiento democrático del país sigue siendo sólido.

“En términos sistémicos, el sistema político chileno y la democracia son fuertes”, afirmó.