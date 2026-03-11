Tras la estrecha votación en la que se impuso por apenas dos votos sobre la diputada Pamela Jiles, el nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), respondió a las acusaciones de la parlamentaria sobre un supuesto “pirquineo” político liderado por su partido y por el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Lejos de entrar en confrontaciones, Alessandri agradeció a Jiles por su “valentía de competir” y por haberlo saludado tras el resultado “sin cuestionar la legitimidad del proceso”.

En entrevista con CNN, el legislador reconoció que la victoria obtenida constituye una “mayoría ajustada”, lo que —a su juicio— refleja la actual fragmentación del Poder Legislativo. Ante este escenario, Alessandri lanzó una invitación formal a todos los sectores de la oposición —incluyendo al progresismo y al Partido de la Gente (PDG)— para sumarse a un pacto de gobernabilidad administrativa que se extienda por los próximos cuatro años.

“Tenemos un Parlamento fragmentado, ningún bloque tiene mayoría y siempre se va a depender de otros”, señaló el titular de la corporación, subrayando que las puertas de la presidencia están abiertas para “ampliar y revisar” los acuerdos existentes.

El objetivo, explicó, es integrar a los distintos sectores de oposición en la conformación de las comisiones parlamentarias, proceso que se definirá entre jueves y viernes para ser votado el próximo lunes, en línea con el acuerdo alcanzado en el Senado.

Defensa de la mesa directiva y votos de centro

Respecto de las críticas de Jiles, quien calificó de “feble” la nueva mayoría debido “al cambio de bando de algunos legisladores”, Alessandri defendió la libertad de voto de sus pares.

El presidente de la Cámara destacó que tanto el vicepresidente Felipe Caamaño (DC) como la segunda vicepresidenta Ximena Ossandón realizarán una buena labor administrativa y reglamentaria, restando dramatismo a la controversia por el respaldo de sectores de la Democracia Cristiana y del diputado Jaime Mulet (FREVS), que previamente no formaban parte del bloque que impulsó su elección.

Finalmente, el diputado valoró el carácter “sobrio y republicano” del cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, señalando que el buen funcionamiento de las instituciones chilenas fue destacado por líderes internacionales como el presidente Javier Milei. Para Alessandri, este clima de respeto institucional debe ser la base para que “la política funcione mejor”, a través de consensos amplios en las comisiones, donde —según afirmó— se desarrolla el verdadero trabajo legislativo.