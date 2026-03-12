Al Presidente Kast de nuevo se le cayó la piocha de O’Higgins: historiadores cuentan anécdota y mito

El Presidente José Antonio Kast protagonizó un momento inesperado durante la Oración Ecuménica realizada en la Catedral de Santiago, en el marco de su primer día como jefe de Estado.

Durante la ceremonia religiosa, al ponerse de pie, la piocha de O’Higgins —la insignia que forma parte de la banda presidencial— se desprendió y quedó atorada en una de las sillas del lugar.

La pieza fue recogida por una funcionaria de Carabineros que se encontraba en el recinto.

La piocha de O’Higgins es uno de los símbolos más relevantes de la investidura presidencial en Chile. Se trata de una estrella de cinco puntas que forma parte de la banda presidencial y que, junto a ella, representa la continuidad del poder republicano y el traspaso de mando entre los jefes de Estado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario El Mostrador (@el_mostrador)

El episodio se suma a otro momento similar ocurrido durante la jornada de este miércoles, cuando la insignia también se desprendió mientras el mandatario firmaba una serie de decretos con instrucciones para sus ministros en su primera actividad en La Moneda como presidente.

Sobre la piocha, ¿existe una maldición?

Tras la caída, diversos usuarios en redes sociales recordaron el mito conocido como la “maldición de la piocha de O’Higgins”, según el cual si el símbolo se cae durante el mandato de un presidente, este no lograría terminar su periodo.

De acuerdo con el historiador y académico de la Universidad de Santiago, Cristóbal García-Huidobro, esta creencia tiene origen en una anécdota ocurrida durante la asunción de Arturo Alessandri en 1920.

Según explicó el especialista en conversación con 24 Horas, la piocha habría quedado mal colocada y se habría caído, lo que el propio Alessandri interpretó como “un ominoso presagio”.

Sin embargo, el historiador sostiene que el mito no tiene sustento histórico.

Como ejemplo, recordó que a la expresidenta Michelle Bachelet también se le cayó la piocha durante una salida del Te Deum, sin que ello afectara el término de su mandato. “Así es que en realidad no tiene mucho asidero la historia”, concluyó el académico.