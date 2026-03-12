Carabinero es herido en Talcahuano cuando se dirigía a su domicilio

Un carabinero resultó herido de bala durante la madrugada de este jueves en la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cuando el funcionario policial se dirigía hacia su domicilio.

En ese contexto, según radio Bío Bío, fue abordado por al menos un sujeto que lo amenazó y efectuó varios disparos en su contra.

Producto del ataque, el uniformado resultó herido en una de sus manos.

Tras el incidente, el carabinero fue trasladado hasta el Hospital Las Higueras, donde recibió atención médica por la lesión sufrida.

Hasta el momento no se han entregado mayores antecedentes sobre la identidad de los atacantes ni sobre las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.