Erradicar pasos clandestinos en 800 km de frontera: la ambiciosa primera medida del Presidente Kast

Tres de las primeras seis medidas dictadas anoche por el Presidente José Antonio Kast obedecen a la situación de la frontera norte. Allí, como ya había adelantado, nombró como “comisionado de la macrozona norte” al almirante en retiro Alberto Soto, quien está a cargo de la implementación de un plan cuyo objetivo es muy ambicioso: “Erradicación de pasos no habilitados”, como señala el documento oficial al respecto.

Para ello, el exmarino no solo está a cargo de la coordinación entre las distancias entidades que intervienen en esa zona, como Carabineros, PDI, Ejército, FACH, Fiscalía y Aduanas, además de las autoridades políticas, sino que deberá también implementar todos los medios tecnológicos que sean necesarios, lo que incluye –según el plan respectivo– drones, cámaras térmicas, biometría e, igualmente, “barreras físicas”.

En dicha categoría entran muros, zanjas y otros obstáculos, y consideran las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, las cuales en conjunto suman más de 800 kilómetros de fronteras con Perú y Bolivia.

Dentro de las dos primeras regiones se concentran los principales pasos clandestinos del país, ubicados en las inmediaciones de Chacalluta y Colchane, los que eclosionaron durante la pandemia, cuando organizaciones criminales transnacionales como Los Gallegos y el Tren de Aragua comenzaron a utilizarlos como sectores de entrada de migrantes sin papeles a Chile.

Las tres regiones antes mencionadas, por cierto, no solo concentran la migración indocumentada que llega al país, sino que además son la principal puerta de entrada de drogas a Chile y un dato que ilustra aquello es que, solo en los últimos dos años y medio, en la Región de Antofagasta se han decomisado 86 toneladas de drogas, muchas de ellas destinadas al consumo interno (marihuana, principalmente), pero entre las cuales también hay grandes remesas de ketamina, que ingresan principalmente por medio de Arica, y de cocaína, que es enviada a otros países, prensada en madera proveniente de Bolivia.

En dicho sentido, un alto oficial policial –que pidió reserva de su nombre– advierte a la nueva administración que “debe tener muy claro que las personas que son traficadas en la frontera son solo una parte del problema y que, en cuanto a la droga, cuando los narcos vean reducida su capacidad de permear la frontera en forma terrestre, lo van a hacer por vía marítima, como ya ha sucedido, y también por medio de avionetas, como ocurre en Perú y Paraguay, por lo cual es fundamental que tanto la Armada como la FACH estén integradas de lleno en el tema”.

Por cierto, para anunciar esta medida, José Antonio Kast citó al Palacio de La Moneda al recién asumido comandante en Jefe del Ejército, Pedro Varela, a quien le pidió aumentar la dotación de efectivos en la zona y cooperar en la implementación de las barreras físicas.

Auditoría, permisología y reconstrucción

Otro de los anuncios del nuevo Mandatario fue la creación de una “fuerza de tareas” integrada por los subsecretarios del Interior (Máximo Pavez) y Hacienda (Juan Pablo Rodríguez), así como la subsecretaria de Segpres (Constanza Castillo), con el fin de implementar una “auditoría total” al Estado, cuyo objetivo es detectar irregularidades y denunciarlas de inmediato.

Asimismo, se establece que esta auditoría se efectuará en todos los ministerios e instituciones del Estado, y se entregará un “reporte directo al Presidente de la República”.

En la misma línea, el Presidente José Antonio Kast emitió una instrucción destinada a “resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el SEIA (Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental)”. Se trata –según indica el documento– de proyectos que significan inversiones por 16 mil millones de dólares (cerca de un quinto del Presupuesto anual de la nación), que están bloqueadas actualmente.

Al respecto, se señaló que la mayoría son proyectos que tienen RCA (Resolución de Calificación Ambiental) aprobada, pero “que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal”.

También en el ámbito de la burocracia estatal, el nuevo Jefe de Estado emitió un decreto que nombra al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, como encargado de reconstrucción en Biobío, Ñuble y Valparaíso, con un objetivo consonante con el de la permisología: desburocratizar los subsidios y concentrar la gestión “para maximizar velocidad y efectividad”.

Poduje estará a cargo de un comité de reconstrucción que deberá informar trimestralmente al Mandatario y que, además, habrá de elaborar y ejecutar propuestas de reconstrucción.

Por cierto, por medio del decreto firmado anoche se derogó el decreto n.° 2 del año 2024, firmado por el expresidente Gabriel Boric, por el cual se creó un comité de reconstrucción que era presidido por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.