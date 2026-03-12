Gobierno quiere modificar legado del expresidente Boric: “corregirá” 40 horas y “revisará” Sala Cuna

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, abordó los desafíos económicos del gobierno del Presidente José Antonio Kast y anunció que la nueva administración revisará algunas de las principales reformas laborales impulsadas durante el gobierno de Gabriel Boric.

En entrevista con radio Duna, el secretario de Estado se refirió a la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, asegurando que la medida continuará vigente, aunque se realizarán ajustes en su aplicación. “No vamos a poner término a las 40 horas, eso va a continuar”, afirmó.

El ministro explicó que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio del Trabajo se encuentran analizando la forma en que se calcula la jornada laboral en el marco de la ley. Según detalló, la revisión busca enfrentar dificultades detectadas en su implementación. “Que en eso haya mucha mayor claridad, que haya mucho mayor orden, de tal forma que, en lugar de que se transforme en un problema, se transforme en algo muy positivo”, sostuvo.

En esa línea, confirmó que el Ejecutivo introducirá cambios en el funcionamiento de la normativa. “En el caso de 40 horas (…) vamos a corregir”, indicó, agregando que el objetivo es evitar que el cálculo de la jornada dependa constantemente de interpretaciones administrativas.

“Que el cálculo sea de una manera tal, que no quede ninguna duda y que no tenga que estar permanentemente sujeto a las normas que dicte la Dirección del Trabajo”, explicó.

García añadió que las actuales interpretaciones han generado tensiones entre empleadores y trabajadores. “Eso al final genera discusiones y genera desencuentros entre empleadores y trabajadores”, afirmó.

El ministro también abordó el estado del proyecto de Sala Cuna, que fue tramitado durante el último periodo del gobierno de Boric. Según señaló, la nueva administración revisará la iniciativa principalmente por su costo fiscal y por la falta de acuerdo sobre su financiamiento. “Nunca tuvimos acuerdo respecto del financiamiento”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que el gobierno buscará ajustar la propuesta para asegurar su viabilidad económica. “Lo vamos a revisar, porque además tiene un costo fiscal que también es importante cuando no hay plata”, señaló.

Pese a ello, enfatizó que la revisión no implica eliminar los beneficios asociados a la iniciativa. “Vamos a revisar lo que no significa retroceder. El Presidente José Antonio Kast ha sido clarísimo en que no se va a retroceder en ningún tipo de beneficio, menos aún en beneficios laborales”, afirmó.

El titular de la Segpres también adelantó que el gobierno presentará el 1 de abril un proyecto de ley para reducir el impuesto corporativo, como parte de un paquete de medidas económicas que incluirá iniciativas legislativas y decisiones administrativas.

Finalmente, García señaló que uno de los principales desafíos de la nueva administración será mejorar la situación fiscal y retomar mayores tasas de crecimiento económico, luego de lo que calificó como “cifras verdaderamente alarmantes” en las cuentas públicas.