Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios por Ley Karin y faltas a la probidad

La Municipalidad de Maipú informó la destitución de nueve funcionarios y la suspensión de otro tras concluir una serie de sumarios administrativos relacionados con denuncias de acoso, maltrato laboral y vulneraciones al principio de probidad.

Los procedimientos disciplinarios abordaron varios casos ocurridos al interior del municipio. Dos de ellos correspondieron a denuncias por acoso sexual, mientras que otros cinco estuvieron vinculados a situaciones de maltrato y acoso laboral entre funcionarios.

Según informó el municipio, las investigaciones se realizaron en el marco de la Ley Karin. La normativa que establece mecanismos para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en los lugares de trabajo, obligando a las instituciones públicas y privadas a contar con protocolos y procedimientos de investigación frente a denuncias.

Paralelamente, el municipio abrió sumarios por faltas graves a la probidad administrativa contra otros dos trabajadores, quienes finalmente también fueron destituidos. Según se estableció en las investigaciones internas, ambos habrían utilizado sus cargos para extorsionar a locatarios comerciales de la comuna.

Las sanciones fueron aplicadas una vez finalizados los respectivos procesos administrativos, los cuales concluyeron el 11 de marzo.

El alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, afirmó que “este tipo de sanciones responden a rigurosos procesos de investigación, que toman tiempo y van en línea con nuestro deber de cumplir la ley con la mayor seriedad y rigurosidad que merece”.

La autoridad comunal añadió que “nuestro compromiso siempre será actuar con probidad, transparencia y, por lo mismo, en nuestro municipio no vamos a tolerar el maltrato, el acoso, ni ninguna práctica que vaya en contra de aquellos principios y que pongan en riesgo entornos laborales seguros, respetuosos y dignos”.