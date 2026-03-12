Pese a diferencias en el pasado, Presidente Kast reivindica figura de Piñera en cátedra de la UDD

El Presidente José Antonio Kast rindió homenaje al fallecido exmandatario Sebastián Piñera durante el lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique en la Universidad del Desarrollo (UDD), instancia en la que destacó su legado político y sostuvo que el país tiene la oportunidad de retomar la senda de crecimiento impulsada durante sus gobiernos.

Durante su discurso, el Presidente también recordó que su relación con Piñera no estuvo exenta de tensiones políticas. Ambos compitieron en elecciones y mantuvieron diferencias públicas en distintos momentos sobre todo en el manejo del estallido social y la pandemia del Covid-19, pero —según afirmó— esas discrepancias nunca impidieron reconocer la vocación de servicio público del exmandatario.

“No siempre compartimos y no siempre fuimos tan cercanos. Nos enfrentamos en una contienda electoral y también tuvimos diferencias políticas. Pero esas diferencias nunca nos impidieron reconocer algo esencial: que ambos concebíamos el servicio público como una forma de compromiso y amor por Chile”, sostuvo.

En una intervención de cerca de 20 minutos, Kast repasó su relación con el exjefe de Estado, valoró hitos de sus administraciones y reconoció que, pese a las diferencias políticas que tuvieron en el pasado, ambos compartían una visión común sobre el servicio público.

“Mi presencia aquí no es un mero acto protocolar, sino un testimonio profundo de respeto hacia quien siempre puso a Chile por delante de cualquier otro interés”, señaló el Mandatario ante un auditorio repleto.

Una frase que marcó el discurso

Uno de los momentos que generó mayor reacción entre los asistentes fue cuando Kast afirmó que, de no haber ocurrido el accidente que terminó con la vida de Piñera, probablemente él no estaría hoy en la Presidencia.

“Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá”, dijo el jefe de Estado, provocando risas y aplausos en el público.

“Hay que decirlo, porque no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera”, añadió.

Kast explicó que las circunstancias políticas que siguieron a la muerte del exmandatario terminaron abriendo un escenario que hoy lo tiene encabezando el Ejecutivo.

Recuperar el crecimiento

Kast aprovechó la instancia para vincular el legado de Piñera con los desafíos de su propia administración.

Según afirmó, el país enfrenta hoy la oportunidad de retomar el crecimiento económico y el desarrollo que, a su juicio, se consolidaron durante los gobiernos del exmandatario.

“Si hacemos las cosas bien, podemos recuperar el desarrollo y el crecimiento que sembró el presidente Piñera”, señaló.

El Mandatario también recordó distintos hitos de los gobiernos del exjefe de Estado, como la reconstrucción tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, el rescate de los 33 mineros en Atacama y la gestión de la pandemia del Covid-19.

Presencias políticas e internacionales

La actividad contó con la participación de diversas figuras del mundo político y académico.

Entre los asistentes estuvieron la exprimera dama Cecilia Morel, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la excandidata presidencial Evelyn Matthei y la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien recientemente fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

También asistieron exmandatarios latinoamericanos y europeos vinculados al **Grupo Libertad y Democracia**, organización fundada por Piñera.

Una cátedra para el legado político

La nueva cátedra universitaria fue creada por la Universidad del Desarrollo en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Según sus organizadores, el programa buscará promover el estudio de la gestión pública, la gobernanza democrática, la cooperación internacional y el manejo de emergencias, temas asociados al legado político del expresidente.

Kast cerró su intervención señalando que la iniciativa no sólo busca preservar la memoria de Piñera, sino también proyectar sus enseñanzas hacia el futuro.

“Esta será una cátedra no solamente para la memoria, sino también para el aprendizaje”, afirmó.