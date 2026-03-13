Corte Suprema renueva Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

El Tribunal Pleno de la Corte Suprema designó a los ministros que integrarán el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante el bienio 2026-2028.

La instancia —encargada de la administración y gestión del Poder Judicial— será encabezada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich Ruiz, e integrada por la ministra Andrea Muñoz Sánchez y los ministros Mauricio Silva Cancino, Omar Astudillo Contreras y Jorge Zepeda Arancibia.

Asimismo, el Tribunal Pleno definió como suplentes a la ministra Jéssica González Troncoso, en calidad de primera suplente, y al ministro Gonzalo Ruz Lártiga como segundo suplente.

La designación quedó consignada en acta, correspondiente a la sesión del Tribunal Pleno realizada el 9 de marzo, la que fue presidida por Chevesich y contó con la asistencia de los ministros Andrea Muñoz, Manuel Valderrama, Mauricio Silva, Leopoldo Llanos, María Angélica Ravanales, Jean Pierre Matus, Adelita Ravanales, Mireya López, Omar Astudillo, Gonzalo Ruz y Jorge Zepeda, además de la ministra suplente Quezada.

Según se dejó constancia en el acta, la designación se efectuó considerando que el 27 de marzo próximo vence el período de los actuales integrantes del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Conforme a lo establecido en el artículo 508 del Código Orgánico de Tribunales, la presidenta de la Corte Suprema propuso la nueva integración al Tribunal Pleno, la que fue aprobada por la instancia.

Los actuales ministros del Consejo Superior cesarán en sus funciones el 27 de marzo, fecha en que se hará efectivo el inicio del nuevo período del órgano encargado de la administración del Poder Judicial.