La “familia multiespecie” y el nuevo vínculo humano-animal

Las transformaciones en la forma en que las personas se relacionan con los animales fueron el eje del Informe n.° 7 de la serie de estudios Corrientes Subterráneas, titulado “¿Objetos, personas o dioses? Nuevas narrativas del vínculo humano-animal”. La investigación fue elaborada por el Laboratorio de Conversación Pública del Centro Democracia y Opinión Pública (CDOP) de la Universidad Central de Chile.

El informe evidencia que el vínculo humano-animal atraviesa actualmente un proceso de profunda reconfiguración sociocultural, caracterizado por un desplazamiento desde una concepción instrumental de los animales hacia una comprensión relacional, afectiva y moral. En las conversaciones digitales analizadas por el estudio, los animales aparecen cada vez con mayor frecuencia como seres sintientes, integrantes de la vida familiar y actores presentes en debates éticos, sanitarios, políticos y legales.

Entre los hallazgos se observa la creciente consolidación de lo que algunos estudios denominan familia multiespecie, donde los animales de compañía son incorporados como miembros relevantes del núcleo doméstico y participan activamente en las dinámicas afectivas del hogar. Asimismo, el análisis muestra que los animales son percibidos cada vez más como agentes de bienestar emocional y social, asociados a experiencias de compañía y apoyo en la vida cotidiana.

La investigación se basa en una metodología de etnografía digital, que analiza conversaciones públicas en plataformas y redes sociales para identificar las narrativas que circulan en torno a distintos fenómenos sociales. Según el equipo del CDOP, este enfoque ha permitido detectar tendencias y tensiones presentes en la conversación pública que muchas veces permanecen invisibles en análisis tradicionales. A partir de esta metodología se han desarrollado los distintos informes de la serie, que ya suma siete ediciones dedicadas al análisis de fenómenos emergentes en la sociedad chilena.

El informe fue presentado por Axel Callís, coordinador del área de Opinión Pública del CDOP, quien explicó que el estudio busca identificar conversaciones que circulan en redes y comunidades digitales y que muchas veces quedan fuera de la agenda pública. El objetivo, señaló, es «detectar conversaciones significativas de la opinión pública» y observar de qué están hablando realmente las personas en su vida cotidiana.

Según explicó, el equipo investigador se encontró con un fenómeno mucho más complejo de lo que inicialmente imaginaba. «Todo el mundo piensa en la mascota, pero acá estamos hablando de otra cosa», advirtió. A partir del análisis de conversaciones digitales, el estudio muestra que la relación humano-animal se está expandiendo hacia múltiples dimensiones simbólicas y culturales. «Lo que encontramos es un cambio profundo en la relación entre seres humanos y animales», afirmó.

En algunas de esas conversaciones, agregó, los animales aparecen asociados a significados que van más allá del afecto doméstico. «Hay personas que hablan de animales como enviados de Dios o incluso como una llave al cielo», señaló.

La presentación del Informe n.° 7 permitió abrir un espacio de reflexión sobre las nuevas formas de comprender la relación entre humanos y animales dentro de los debates contemporáneos sobre ética, cultura y transformaciones sociales.

Con esta publicación, la U. Central continúa aportando análisis sobre fenómenos emergentes y promoviendo conversaciones informadas sobre los cambios culturales que atraviesan la sociedad.