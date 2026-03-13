Mesa del Senado se reunió con bancada republicana: llamaron al diálogo político

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el vicepresidente de la corporación, Iván Moreira, sostuvieron una reunión con el jefe de comité del Partido Republicano, senador Renzo Trisotti.

El encuentro se realizó en el marco de la ronda de conversaciones que la nueva Mesa del Senado inició con las distintas bancadas para fortalecer el diálogo político y facilitar acuerdos legislativos.

Durante la reunión se abordó el actual escenario político del Congreso, marcado por un equilibrio de fuerzas que exige mayores niveles de entendimiento entre los distintos sectores.

La presidenta del Senado señaló que la nueva Mesa busca impulsar un estilo de trabajo orientado a la construcción de consensos.

“Hoy el Congreso vive un escenario de equilibrio que nos obliga a generar acuerdos políticos y legislativos que permitan avanzar en las iniciativas que el país necesita”, afirmó Núñez.

La senadora agregó que su sector ha ido comprendiendo la importancia de la unidad para enfrentar los desafíos políticos y legislativos del país.

Por su parte, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, valoró la incorporación de los parlamentarios del Partido Republicano a la Cámara Alta.

“Hemos tenido la oportunidad de dar la bienvenida al Senado al Partido Republicano y a sus cinco nuevos parlamentarios. Esto permitirá fortalecer los vínculos dentro de nuestro sector y generar mejores condiciones para avanzar en acuerdos políticos y legislativos”, sostuvo.

El senador Renzo Trisotti también destacó la importancia de la coordinación entre las distintas fuerzas políticas.

“La coordinación y la comunicación serán claves para actuar de verdad como coalición. Este es el primer paso para afianzar una acción común en todas las decisiones administrativas y legislativas que vienen en el Senado”, indicó.

Finalmente, desde la Mesa del Senado subrayaron que continuarán reuniéndose con todas las bancadas para promover acuerdos que permitan avanzar en la agenda legislativa y responder a las demandas del país.