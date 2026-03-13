Ministro Quiroz debuta en Hacienda: revela débiles cifras fiscales y analizarán alza del petróleo

En su primera actividad oficial como ministro de Hacienda, Jorge Quiroz anunció la convocatoria a una comisión de expertos para analizar el impacto que el alza del petróleo podría tener en la economía chilena.

El secretario de Estado realizó el anuncio durante un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, acompañado por la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini. “He decidido convocar a una reunión especial con personas especializadas y vamos a analizar los números, vamos a ver la situación y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno y eficaz con la mayor prontitud”, señaló.

El ministro sostuvo que Chile, al ser una economía abierta, no está ajeno a los cambios en los mercados internacionales. “Estas subidas de precios impactan y no sabemos el desenlace futuro, nadie conoce el futuro, pero las perspectivas son que se trata de un fenómeno de precios probablemente distinto y más complejo del que se ha observado en los últimos años”, afirmó.

Quiroz explicó además que el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) se encuentra operando para amortiguar las alzas registradas en los precios internacionales del petróleo, en medio del conflicto en Oriente Medio. No obstante, indicó que estos mecanismos solo atenúan el impacto. “Este tipo de mecanismos permiten amortiguar las alzas, pero finalmente éstas se transmiten a los precios, que es como tiene que ocurrir en una economía”, señaló.

Déficit fiscal

El ministro también abordó la situación fiscal que enfrenta el nuevo gobierno, asegurando que existe una baja disponibilidad de recursos.

Según indicó, al 31 de diciembre de 2025 la caja fiscal registraba apenas US$40 millones, muy por debajo de los niveles habituales. “Esta situación en modo alguno nos desvía de nuestra meta. Nuestra meta es la prosperidad y el crecimiento y hacia allá vamos a ir”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el plan económico del Ejecutivo apunta a impulsar la inversión y mejorar el retorno del gasto público. “Eso pasa por sacar trabas, desenmarañar las regulaciones y también ajustar el gasto, mejorar el retorno y hacer más certeras las señales de inversión para el sector privado”, explicó.

El ministro añadió que el escenario actual obliga a actuar con rapidez. “No nos vamos a perder en términos de nuestro objetivo, pero sí vamos a abordar con prontitud, decisión y sentido de urgencia la situación a la que nos enfrentamos”, afirmó.

Por su parte, la ministra vocera Mara Sedini señaló que será el propio Ministerio de Hacienda el que entregará más detalles sobre las reuniones con especialistas y las evaluaciones que se realicen en los próximos días.

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