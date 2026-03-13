Presidente Kast durante su primer consejo de gabinete: “Ya tomamos muchas medidas”

El Presidente José Antonio Kast encabezó su primer consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda, instancia realizada en el Salón Montt Varas y en la que participaron los ministros y ministras de su administración.

Durante la reunión, el mandatario destacó las primeras acciones adoptadas por el Ejecutivo tras el inicio de su gobierno. “Cuando esta semana termine, la ciudadanía se va a haber dado cuenta que ya tomamos muchas medidas”, afirmó.

El jefe de Estado explicó que, junto al discurso presentado al asumir el cargo, su administración ha firmado una serie de decretos, instrucciones y nombramientos para implementar las primeras decisiones del gobierno.

“Hicimos uno un poco más breve. Pero, en paralelo, firmamos instrucciones, decretos, nombramientos, para poder desarrollar lo que viene”, señaló.

En su intervención, Kast también mencionó la visita que realizó al Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa, destacando la relevancia de la educación. “Fue una muy buena señal partir ahí, con esperanza y así tener un futuro mejor”, indicó.

Asimismo, el mandatario se refirió al ataque que sufrió un funcionario de Carabineros en Puerto Varas durante la jornada en que asumió la presidencia. En ese contexto, agradeció la presencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien se trasladó al lugar tras el incidente. “No dudó un minuto en partir y hacerse cargo de la situación, de lo que nos corresponde a nosotros”, expresó.

El Presidente también reiteró su instrucción a los ministros para realizar una auditoría total de las distintas reparticiones del Ejecutivo. “El que nada hace, nada teme”, señaló al referirse a la revisión de los organismos públicos.

Según explicó, el objetivo es conocer el estado en que cada cartera recibió la administración. “Lo más probable es que debería estar todo bien traspasado. Pero si se dan situaciones complejas, nuestro deber es mostrarlo”, sostuvo.

El mandatario agregó que la revisión no debe interpretarse como una justificación frente a eventuales dificultades de gestión. “No es una excusa porque el trabajo lo tenemos que hacer igual, nos hayan entregado en cualquier condición el gobierno”, afirmó.

Finalmente, señaló que la ciudadanía entiende la necesidad de administrar con mayor eficiencia los recursos públicos. “Si no tenemos los recursos, tenemos que ver cómo aprovechamos mejor lo que tenemos”, concluyó.