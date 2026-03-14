Choque UDI-Gobierno por designación de delegado presidencial a favor de la causa mapuche

Tras intensas negociaciones al interior de Chile Vamos y fuertes cuestionamientos desde la oposición, el Gobierno del presidente José Antonio Kast designó este viernes a los delegados presidenciales provinciales de Bío Bío y Arauco, las dos provincias que aún quedaban pendientes en la región.

En la provincia de Bío Bío asumirá Juan Pablo Mellado, actual presidente regional del Partido Republicano, quien cuenta con trayectoria dirigencial en el sector y cercanía al oficialismo. En tanto, la provincia de Arauco tendrá como delegado a Pedro Marileo, excandidato a alcalde por Tirúa y figura conocida en el mundo mapuche y social del territorio.

El anuncio generó de inmediato reacciones críticas desde la UDI. La diputada Flor Weisse, representante de la zona, expresó su desacuerdo con la designación de Marileo y llamó a que el nuevo delegado “modere sus críticas contra Carabineros y las Fuerzas Armadas”.

Weisse recordó que Marileo ha manifestado en el pasado “tratos abusivos y discriminatorios” hacia el actuar policial y ha cuestionado la militarización en la Macrozona Sur. La diputada se refiere a comentarios de la red social X, donde Marileo expresa su apoyo a la “nación mapuche” en su lucha por la recuperación de su territorio.

“Espero que con este nuevo rol cumpla con el respeto al Estado de Derecho y se ponga del lado de las víctimas”, apuntó la parlamentaria.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Julio Anativia, confirmó a Biobio Chile que los nombramientos de los seremis del gabinete local se concretarán “muy posiblemente entre lunes y martes de la próxima semana”. Anativia destacó que el proceso está avanzado y que pronto se conocerán los nombres que completarán el equipo regional.

Se espera que el nuevo delegado de Arauco, Pedro Marileo, tenga su primer encuentro oficial con el presidente Kast este sábado por la tarde, cuando el Mandatario visite el Centro de Operaciones Policiales (COP) de Los Álamos, en el marco de su gira por la región del Biobío.