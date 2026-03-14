CONDEPP al Presidente Kast: “Chile necesita avanzar hacia una legislación pesquera moderna”

El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) envió una carta al Presidente José Antonio Kast en el marco de su visita a la Región del Biobío, en la que planteó la necesidad de avanzar hacia una legislación pesquera moderna y transparente.

En la misiva, firmada por el presidente de la organización, Hernán Cortés, se destacó la importancia de la pesca artesanal para las comunidades costeras del país.

“La pesca artesanal forma parte de la identidad histórica y productiva del Biobío. Detrás de cada caleta hay comunidades completas que dependen del mar”, señala el documento.

La organización también valoró el nombramiento del nuevo subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia.

“Valoramos sus credenciales técnicas, su trayectoria académica y su experiencia internacional en materias regulatorias y económicas vinculadas al sector”, indicó el texto.

No obstante, la carta plantea que uno de los principales desafíos actuales es recuperar la legitimidad de las reglas que regulan la actividad pesquera.

“Chile necesita avanzar hacia una legislación pesquera moderna, transparente y legítima, donde el acceso a los recursos del mar se rija por reglas claras, competitivas y abiertas”, señala el documento.

En esa línea, la organización plantea que el término de las actuales licencias industriales en 2032 podría abrir la puerta a nuevos mecanismos de asignación de cuotas.

“El avance hacia licitaciones transparentes de las cuotas industriales puede transformarse en una señal potente y coherente con los principios que usted ha defendido públicamente”, afirma la carta.

Desde CONDEPP también sostienen que este tipo de licitaciones permitiría generar recursos para apoyar a la pesca artesanal.

Según la organización, esos fondos podrían destinarse a una plataforma social orientada a fortalecer la seguridad social de los pescadores, mejorar las condiciones laborales en las caletas y apoyar el desarrollo de las comunidades costeras.

Finalmente, el gremio expresó su disposición a colaborar con el Ejecutivo en el diseño de una nueva política pesquera.

“Confiamos en que su gobierno sabrá interpretar esta oportunidad histórica para que el mar de Chile sea administrado con los más altos estándares de probidad, equidad y sentido de bien común”, concluye la carta.