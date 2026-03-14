Kast inicia gira por Biobío con foco en anuncio de Ley de Reconstrucción Nacional

El presidente José Antonio Kast realiza este sábado su primera visita oficial fuera de la Región Metropolitana desde que asumió el cargo el pasado 11 de marzo, trasladándose a la región del Biobío para recorrer zonas afectadas por los incendios forestales de enero y reunirse con autoridades locales y damnificados.

Acompañado por un fuerte contingente ministerial —los titulares de Hacienda, Jorge Quiroz; Interior, Claudio Alvarado; Defensa, Fernando Barros; Seguridad, Trinidad Steinert; y Desarrollo Social, María Jesús Wulf—, Kast aterrizó en Concepción pasadas las 09:00 horas y se dirigió de inmediato a la población Ríos de Chile, en la comuna de Penco, uno de los sectores más golpeados por los incendios.

En el lugar, el Mandatario realizará un recorrido junto a las autoridades y familias damnificadas. Posteriormente, se trasladará a Punta de Parra, en la comuna de Tomé —otro punto devastado el 18 de enero—, donde la Junta de Vecinos lo recibirá en su sede social para sostener una reunión directa con los vecinos.

Alrededor de las 13:00 horas, el Presidente tiene programada una vista a la Iglesia y Escuela Modular del sector, antes de dirigirse a la provincia de Arauco. En la comuna de Los Álamos, el Presidente visitará la comisaría Héroes de Arauco, centro operativo de Carabineros y la Armada en el marco del Estado de Excepción Constitucional vigente en la zona.

La agenda de la jornada incluye una reunión protocolar con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, alrededor de las 18:00 horas.

En paralelo a las actividades en terreno, el Gobierno anunciará la presentación del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, una iniciativa que organiza medidas en cinco ejes principales y contempla una batería de acciones concretas para apoyar la recuperación de viviendas, infraestructura y medios de vida en las zonas afectadas.