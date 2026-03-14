Kast y Schoenstatt: cuando la obediencia religiosa llega a La Moneda

Vínculo religioso del presidente: La llegada de José Antonio Kast a la Presidencia introduce por primera vez en el Gobierno chileno a un mandatario que es miembro activo del movimiento católico Schoenstatt, lo que abre debate sobre la relación entre convicciones religiosas y decisiones de Estado.

Pertenencia al Instituto de Familias: Kast y su esposa, María Pía Adriasola, integran el Instituto de Familias de Schoenstatt, una rama del movimiento donde matrimonios participan en comunidades estables con acompañamiento espiritual y compromisos de vida inspirados en consejos religiosos.

Influencia espiritual en el poder: Analistas plantean que el problema no es la fe personal del mandatario, sino que compromisos de obediencia espiritual dentro de un movimiento religioso podrían generar dudas sobre la autonomía de decisiones políticas.

Redes e influencia social: En Chile, Schoenstatt tiene una presencia significativa en sectores empresariales, profesionales y conservadores, lo que refuerza la discusión sobre su eventual influencia en la esfera pública.

Designaciones ligadas al movimiento: Una de las primeras decisiones tras el triunfo electoral fue nombrar como capellán de La Moneda al sacerdote Mariano Irureta, también perteneciente al movimiento.

Controversias del movimiento: Schoenstatt ha enfrentado investigaciones por abusos sexuales, de conciencia y de poder, con informes que han reconocido casos dentro de la organización y cuestionamientos históricos sobre su fundador.