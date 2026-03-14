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Presidente Kast juega al empate: indultará a militares y policías presos por el estallido Lo+leído

Presidente Kast juega al empate: indultará a militares y policías presos por el estallido

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Presidente José Antonio Kast confirmó que evalúa indultar a carabineros y militares condenados por hechos del estallido social, invocando su facultad constitucional. La decisión reabre el debate tras los polémicos indultos otorgados por Gabriel Boric en 2022.

  • Anuncio de eventuales indultos: El presidente José Antonio Kast confirmó que su gobierno evalúa indultar a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019, señalando que hará uso de la facultad presidencial para hacerlo.

  • Revisión caso a caso: El mandatario explicó que el Ejecutivo está analizando distintos expedientes de agentes del Estado condenados, y que cualquier decisión se tomará tras revisar cada situación de manera individual.

  • Argumento del Presidente: Kast sostuvo que durante el estallido hubo “violencia extrema” y planteó que algunas personas terminaron presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”, defendiendo la posibilidad de revisar esas condenas.

  • Uso de facultad constitucional: El jefe de Estado recalcó que el indulto presidencial es una atribución constitucional y aseguró que está dispuesto a utilizarla para revisar situaciones que considere injustas.

  • Debate reabierto por indultos: La decisión revive la controversia generada en 2022, cuando el entonces presidente Gabriel Boric concedió 13 indultos, la mayoría a personas condenadas por delitos en el contexto del estallido social.

  • Objetivo declarado: Kast afirmó que la revisión busca avanzar hacia un proceso de reconciliación, señalando que para cerrar las heridas del período “hay que partir perdonando”.

  • Otro tema abordado: En la misma entrevista también se refirió a la ausencia del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la ceremonia de cambio de mando, restándole dramatismo al episodio diplomático.

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