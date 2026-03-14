Presidente Kast juega al empate: indultará a militares y policías presos por el estallido

Anuncio de eventuales indultos: El presidente José Antonio Kast confirmó que su gobierno evalúa indultar a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019, señalando que hará uso de la facultad presidencial para hacerlo.

Revisión caso a caso: El mandatario explicó que el Ejecutivo está analizando distintos expedientes de agentes del Estado condenados, y que cualquier decisión se tomará tras revisar cada situación de manera individual.

Argumento del Presidente: Kast sostuvo que durante el estallido hubo “violencia extrema” y planteó que algunas personas terminaron presas “porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”, defendiendo la posibilidad de revisar esas condenas.

Uso de facultad constitucional: El jefe de Estado recalcó que el indulto presidencial es una atribución constitucional y aseguró que está dispuesto a utilizarla para revisar situaciones que considere injustas.

Debate reabierto por indultos: La decisión revive la controversia generada en 2022, cuando el entonces presidente Gabriel Boric concedió 13 indultos, la mayoría a personas condenadas por delitos en el contexto del estallido social.

Objetivo declarado: Kast afirmó que la revisión busca avanzar hacia un proceso de reconciliación, señalando que para cerrar las heridas del período “hay que partir perdonando”.