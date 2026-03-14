Remezón en medio ambiente: piden renuncia a dos autoridades elegidas por Alta Dirección Pública

A pocos días del inicio del nuevo gobierno, el Ejecutivo solicitó la renuncia voluntaria de las máximas autoridades del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en una decisión que reconfigura la conducción de dos organismos clave de la institucionalidad ambiental. Ambos cargos habían sido provistos mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), mecanismo diseñado para asegurar procesos de selección técnicos e independientes del ciclo político.

Según fuentes bien informadas del sector, una de las solicitudes de renuncia recayó sobre Aarón Cavieres Cancino, director del SBAP, quien había sido designado a fines de 2025 tras ganar un concurso público del sistema ADP. De acuerdo con estas versiones, en los últimos días el Ejecutivo le pidió formalmente presentar su renuncia voluntaria, poniendo término anticipado a una gestión que alcanzó a extenderse solo por algunos meses.

La salida de Cavieres se produce en un momento particularmente relevante para el SBAP, organismo recientemente creado tras más de una década de tramitación legislativa y que tiene como misión central coordinar la gestión del sistema nacional de áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad del país. La imagen de la cabeza institucional del servicio amaneció este sábado en blanco.

Entre 2014 y 2018 fue director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), institución en la que previamente se desempeñó como jefe del Departamento de Control Forestal. A lo largo de su carrera también trabajó como asesor de la Subsecretaría de Agricultura, director ejecutivo de la Fundación Biodiversa, jefe del Departamento de Recursos Naturales de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) y consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Superintendenta del Medio Ambiente

El segundo movimiento se produjo en la Superintendencia del Medio Ambiente, organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales y de las resoluciones de calificación ambiental que regulan los proyectos de inversión en el país.

De acuerdo con fuentes con conocimiento administrativo en la superintendencia, el Gobierno también solicitó la renuncia voluntaria de la superintendenta Marie Claude Plumer Bodin, quien igualmente había sido seleccionada mediante el sistema de Alta Dirección Pública.

Plumer es abogada de la Universidad de Chile y cuenta con más de 29 años de experiencia profesional. Posee un máster en Derecho Ambiental de la Universidad de París I-II Panthéon-Sorbonne y estudios de especialización en Gestión Económica del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en el Instituto de Administración Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, en España.

La salida en cadena en la institucionalidad ambiental

A estos cambios se suma la salida de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, quien presentó su renuncia el 11 de marzo, el mismo día del cambio de mando.

A diferencia de los otros casos, su nombramiento no correspondía a un cargo del sistema de Alta Dirección Pública, sino a una designación directa como autoridad de confianza, por lo que su salida responde al proceso habitual de renovación de autoridades con el inicio de una nueva administración.

La renuncia simultánea de estas tres autoridades marca un reordenamiento en la conducción de los principales organismos ambientales del país: el SBAP, encargado de la conservación de la biodiversidad y la administración de áreas protegidas; la Superintendencia del Medio Ambiente, responsable de la fiscalización ambiental; y el Servicio de Evaluación Ambiental, institución que administra el sistema de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión.

Los tres movimientos se dan días después de que el Presidente Kast informara de la firma de un decreto para agilizar 51 proyectos de inversión, que de acuerdo a la actual administración, estaban trabados en distintas etapas de la institucionalidad ambiental.