Comisionado sin marco legal: el audaz decreto del Presidente Kast para controlar la frontera norte

Creación de una figura inédita: El presidente José Antonio Kast creó por decreto el cargo de “comisionado para la macrozona norte”, destinado a coordinar el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Nombramiento del cargo: El puesto recayó en el vicealmirante en retiro Alberto Soto, quien operará bajo el Ministerio del Interior y como enlace con el Estado Mayor Conjunto, el Comando Conjunto Norte y las jefaturas de áreas fronterizas.

Atribuciones definidas por decreto: El documento establece que el comisionado tendrá facultades de coordinación intersectorial y podrá solicitar al Ejército aumentar la dotación de efectivos en la zona fronteriza.

Cuestionamientos legales: Especialistas y fuentes del sector defensa advierten que el cargo no está contemplado en la legislación ni en la estructura formal del Estado, por lo que podría chocar con la institucionalidad vigente.

Autoridad de facto: Según los críticos, el comisionado no posee atribuciones administrativas ni mando directo sobre fuerzas militares o policiales, por lo que su poder dependería principalmente del respaldo político del Presidente.