Comisionado sin marco legal: el audaz decreto del Presidente Kast para controlar la frontera norte
Fuentes de defensa advierten que el comisionado para la macrozona norte creado por José Antonio Kast carece de atribuciones legales y podría chocar con la institucionalidad vigente. Su poder –señalan– descansa más en una jerarquía de facto respaldada por el Presidente que en facultades formales.
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Creación de una figura inédita: El presidente José Antonio Kast creó por decreto el cargo de “comisionado para la macrozona norte”, destinado a coordinar el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
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Nombramiento del cargo: El puesto recayó en el vicealmirante en retiro Alberto Soto, quien operará bajo el Ministerio del Interior y como enlace con el Estado Mayor Conjunto, el Comando Conjunto Norte y las jefaturas de áreas fronterizas.
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Atribuciones definidas por decreto: El documento establece que el comisionado tendrá facultades de coordinación intersectorial y podrá solicitar al Ejército aumentar la dotación de efectivos en la zona fronteriza.
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Cuestionamientos legales: Especialistas y fuentes del sector defensa advierten que el cargo no está contemplado en la legislación ni en la estructura formal del Estado, por lo que podría chocar con la institucionalidad vigente.
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Autoridad de facto: Según los críticos, el comisionado no posee atribuciones administrativas ni mando directo sobre fuerzas militares o policiales, por lo que su poder dependería principalmente del respaldo político del Presidente.
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Debate institucional: La medida ha sido calificada como una “audacia” del mandatario, ya que instala una figura con influencia operativa relevante pero sin marco legal explícito que la respalde.