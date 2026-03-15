Gobierno se aprieta el bolsillo: reducirán el gasto de los ministerios en un 3%

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Gobierno reducirá en un 3% el gasto de los ministerios, en medio de la situación fiscal que enfrenta la administración.

La medida será formalizada a través de un oficio que el secretario de Estado informó que firmará y enviará a las distintas carteras.

Según explicó la autoridad en entrevista con Mesa Central de T13, la decisión responde al escenario financiero que enfrenta el fisco.

“El deber del Ministerio de Hacienda es, primero, mirar la situación en que estamos. La situación es de caja, muy compleja, muy anormal”, señaló.

En ese contexto, el ministro afirmó que el Ejecutivo debe reaccionar ante este escenario. “La reacción es un oficio que yo mañana firmo a los demás ministerios, con una reducción de gasto por parejo de 3%”, indicó.

Quiroz agregó que, además del ajuste general, se evaluará un monto adicional cercano a los 1.000 millones de dólares, considerando que algunas carteras tienen mayor margen para reducir gastos que otras.

El titular de Hacienda también explicó que el instructivo pedirá a los ministerios informar las presiones presupuestarias que enfrentan. “Vamos a pedir que nos informen las presiones de gasto, porque no todos los gastos están identificados con sus presiones”, señaló.

El ministro mencionó como ejemplo el caso del sistema de salud. “Salud solo en enero gastó 6% más que el año pasado. Solo en enero”, afirmó.

Además, advirtió que existen gastos que no siempre están registrados de manera inmediata en las cuentas fiscales. “Lo que preocupa también son gastos que no están registrados en ninguna parte y que son cosas que se le dicen al proveedor: ‘espérame y factúrame en enero’”, explicó.

Quiroz sostuvo que el Gobierno se encuentra revisando estos antecedentes en el marco de auditorías en curso. En esa línea, señaló que el Ejecutivo enfrenta compromisos relevantes de gasto, entre ellos los asociados a los procesos de reconstrucción tras incendios forestales.

Según indicó, las tareas pendientes en zonas afectadas en regiones como Ñuble, Biobío y Valparaíso implican recursos cercanos a 1.000 millones de dólares.

“Nos pilla en una situación muy compleja en términos fiscales y por eso es que tenemos que entrar a resolver el tema de fondo”, concluyó.