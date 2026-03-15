Ministro Alvarado sobre plan de indultos: “Son personas que estaban defendiendo a la ciudadanía”

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió este domingo la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast otorgue indultos a condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019, y advirtió que el Gobierno no se inhibirá en sus decisiones por temor a la reacción de la oposición.

En una extensa entrevista en La Tercera, Alvarado fue consultado sobre las declaraciones del mandatario respecto a evaluar indultos, particularmente a funcionarios públicos condenados por su actuar durante las manifestaciones. El jefe de gabinete fue claro al diferenciar esta medida con los indultos otorgados por el gobierno anterior.

“Los criticamos porque fueron indultos a delincuentes y en algunos casos esas personas que participaron en hechos de violencia incluso fueron premiadas con pensiones de gracia. Y aquí el presidente está hablando de personas, funcionarios públicos, que cumpliendo el deber de defendernos de esa violencia desatada, hoy día tienen algunas condenas”, señaló.

Alvarado aseguró que se implementará un análisis individual y no generalizado. “Por eso es una evaluación caso a caso. Esto no es generalizado. Nosotros también tenemos en consideración que son personas que estaban defendiendo a la ciudadanía en momentos en que la violencia alcanzaba su máxima expresión”, apuntó.

Sobre la posibilidad de indultar al condenado por el caso de Fabiola Campillai, el ministro indicó que “uno a priori no puede excluir” ninguna situación. “Si hay personas que solicitan un indulto, se evalúan los antecedentes, caso a caso. Ese es el procedimiento”, afirmó.

Respecto a eventuales indultos a condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, Alvarado la propuesta del Presidente “dice relación a hechos violentos ocurridos durante el periodo del estallido social”.

Consultado sobre si estas decisiones podrían tensionar la relación con la oposición y complicar la agenda legislativa, el ministro del Interior aseguró que “fuimos elegidos por la ciudadanía para gobernar y no para pensar si la oposición se va a molestar o no”

“Si siempre estuviéramos pensando que esto altera una relación, que molesta o la oposición va a negar la sal y el agua, no haríamos nunca nada. Entonces estaríamos condicionados por lo que piensa la oposición”, añadió.

Alvarado reconoció el derecho de la oposición a fiscalizar, pero llamó a que lo haga “con altura de miras” y contribuyendo a las soluciones que el país requiere. “Para gobernar se requiere carácter y para salir adelante con las cosas que propone un gobierno hay que tomar decisiones”, concluyó el ministro.