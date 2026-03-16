Boric ya tiene oficina para ejercer labor de expresidente: estará en Bellavista

El expresidente Gabriel Boric ya definió el lugar donde instalará su oficina para ejercer su labor tras dejar el cargo. El espacio funcionará en el edificio Pits, ubicado en el barrio Bellavista, en el límite de las comunas de Recoleta y Santiago.

La información fue dada a conocer durante la mañana de este lunes en el matinal Una mañana fabulosa, programa de streaming conducido por el periodista Huberto Sichel y que se transmite desde el mismo edificio donde operará la oficina.

De acuerdo con un comunicado difundido por el entorno del exmandatario, Boric “decidió conformar su espacio con miras a seguir aportando a Chile”.

El equipo inicial estará compuesto por Antonia Illanes como directora ejecutiva de la oficina y Nicole Vergara como directora de Comunicaciones.

Illanes es abogada de la Universidad de Chile y cuenta con un máster en Estudios Jurídicos Avanzados con especialidad en Derecho Internacional por la Universidad de Barcelona.

Durante el gobierno de Boric se desempeñó como administradora de La Moneda desde noviembre de 2024. Previamente fue subsecretaria del Deporte, cargo desde el cual participó en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

También fue jefa de gabinete de Boric durante su segundo periodo como diputado, coordinando el trabajo del equipo parlamentario en el Congreso Nacional y en la Región de Magallanes y la Antártica chilena.

La periodista Nicole Vergara, en tanto, será la directora de Comunicaciones de la oficina. Es titulada en la Universidad de Chile y cuenta con un magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Durante la administración de Boric se desempeñó como directora de Comunicaciones de la Presidencia y previamente trabajó como asesora en el Segundo Piso del Palacio de La Moneda.

Antes de ello fue jefa de Comunicaciones del centro de estudios Espacio Público y también trabajó en la Secretaría de Comunicaciones durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.