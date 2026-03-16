Desde el norte, Presidente Kast advierte a migrantes irregulares: “Chile los va a enfrentar”

Desde la base militar “Solo de Zaldívar”, en la región de Arica y Parinacota, el Presidente José Antonio Kast supervisó este lunes el inicio del plan “Escudo Fronterizo”, iniciativa destinada a reforzar el control de la frontera norte frente a la migración irregular.

Tras participar en el segundo comité de seguridad del nuevo gobierno, el Mandatario abordó la situación migratoria en la zona y apuntó a los efectos que, a su juicio, ha tenido el ingreso irregular en la región.

“En esta región se viven situaciones dramáticas, se viven situaciones de inmigración ilegal hace muchos años, que nosotros advertimos, y algunos en algún momento señalaban que eso no generaba dificultades para la vida de la ciudad ni de la nación”, sostuvo.

El Presidente afirmó que el fenómeno se originó tras años de abandono en el control de las fronteras.

“Esto está pasando después de años de abandono en nuestras fronteras y en la ciudad de Arica. Eso lamentablemente se fue expandiendo a nivel nacional”, señaló.

Kast explicó que el plan “Escudo Fronterizo” contempla una serie de medidas para reforzar el control del ingreso al país, entre ellas el bloqueo de pasos no habilitados, mayor monitoreo fronterizo y la construcción de zanjas y otras obras de infraestructura.

En el lugar ya se desplegó maquinaria del Ejército junto a cerca de 600 efectivos militares para iniciar los trabajos en la frontera.

El Mandatario también hizo un llamado a la unidad política para enfrentar el problema migratorio y el crimen organizado.

“Aquí requerimos unidad, aquí no valen las pequeñeces de decir que esto viene de un sector político u otro. El narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal no reconoce fronteras”, afirmó.

Durante el punto de prensa, Kast también destacó el balance policial de los últimos días, indicando que las policías lograron detener a cerca de 2.905 personas con órdenes pendientes de detención.

“Hemos recibido un reporte muy detallado de lo que realizaron nuestras policías durante tres días, que permitió detener a cerca de 3.000 personas que estaban con órdenes pendientes de detención, prófugos de la justicia”, señaló.

En esa línea, advirtió que quienes intenten ingresar ilegalmente al país enfrentarán la acción del Estado.

“Claramente los delincuentes buscan otras entradas a nuestro país y les queremos advertir que Chile los va a enfrentar con todas las fuerzas del Estado y toda la fuerza de la ley”, afirmó.

El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, valoró el inicio de las obras y calificó la medida como una señal positiva para la región.

“Que ya estén trabajando es una señal importantísima y que de verdad recupera a todos los chilenos y es una luz de esperanza de poder hacer las cosas mejor”, sostuvo.

La primera etapa del plan estará enfocada en la planificación de infraestructura destinada a reforzar el control del ingreso irregular de migrantes y combatir delitos asociados como el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado.