Formalización del exfiscal Guerra: defensa dice que “no actuó en base a consideraciones políticas”

Durante la mañana de este lunes continuó en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago la formalización del exfiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, quien es investigado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.

En esta sexta jornada de audiencia, la defensa del exfiscal, encabezada por el abogado Cristián Martin, expuso sus argumentos respecto al actuar de Guerra en el marco del denominado caso Penta.

El abogado sostuvo que existían fundamentos jurídicos para las decisiones adoptadas en la investigación, incluyendo la reformalización en la que se eliminó el delito de cohecho.

“Nos parece, señoría, que directamente el Ministerio Público y el querellante faltan a la verdad cuando señalan que la decisión del señor Guerra fue una decisión arbitraria que habría obedecido a la influencia que habría ejercido el señor Luis Hermosilla”, afirmó.

En esa línea, la defensa aseguró que las decisiones adoptadas por el exfiscal no respondieron a motivaciones políticas ni a la intención de favorecer a terceros.

“Manuel Guerra no actuó en base a consideraciones políticas, ni para efectos de congraciarse con el señor Luis Hermosilla, ni menos tratar de favorecer a algún determinado grupo político”, señaló Martin.

El abogado añadió que el actuar del exfiscal se basó en un análisis jurídico de los antecedentes disponibles en ese momento.

“A nosotros nos parece que el señor Manuel Guerra, en su calidad de fiscal regional, dio pleno cumplimiento en este caso a su cargo. Lo que realiza es un análisis jurídico con estos nuevos antecedentes emanados”, sostuvo.

Durante la audiencia también se abordaron los chats intercambiados entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla en relación con el caso Penta.

La defensa afirmó que dichos mensajes no evidencian intervención en las decisiones adoptadas por el exfiscal. “En ningún caso revelan, a nuestro juicio, intervención del señor Hermosilla u otras personas en decisiones tomadas en este caso por Manuel Guerra”, indicó el abogado.

Asimismo, calificó como “especulaciones” las interpretaciones realizadas por el Ministerio Público respecto al contenido de esos mensajes.

En la audiencia, la defensa también rechazó la acusación de que Guerra habría engañado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) durante la tramitación del caso.

Según explicó Martin, el organismo tenía conocimiento previo de las decisiones que se adoptarían en la audiencia de reformalización realizada el 3 de julio de 2018.

“El Consejo de Defensa del Estado sabía desde el día 30 de abril los antecedentes que decían relación con cuál iba a ser el proceder en la audiencia”, afirmó.

Finalmente, la defensa sostuvo que los querellantes estaban al tanto de que la reformalización implicaría eliminar los hechos asociados a soborno y cohecho en ese proceso.