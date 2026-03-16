Matías Acevedo: gobierno de Boric “no quiso hacer ajuste de gastos por un tema de convicción”

El economista y exdirector de Presupuestos durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, analizó la situación fiscal del país y respaldó las medidas de ajuste anunciadas por el Ministerio de Hacienda.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el economista sostuvo que el principal problema de la administración anterior fue no haber ajustado el gasto público al nivel de ingresos disponibles.

“El principal pecado de la administración anterior fue el déficit fiscal”, afirmó. Acevedo explicó que cuando un gobierno fija reglas fiscales, estas deben cumplirse incluso si los ingresos resultan menores a los proyectados.

“Cuando uno se autoimpone reglas fiscales, son para cumplirlas. Y si tienes una caída en los ingresos, tienes que ajustar los gastos a los ingresos que tienes”, señaló.

En esa línea, el economista aseguró que el gobierno del expresidente Gabriel Boric optó por no realizar ese ajuste. “El gobierno anterior no quiso hacer un ajuste de gastos”, sostuvo.

Según explicó, esa decisión respondió a una convicción sobre el rol del gasto público. “Por un tema de convicción. Ellos estaban convencidos de que el gasto se mira, pero no se toca”, afirmó.

Acevedo también valoró las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, orientadas a reducir el gasto público.

“Yo valoro que el ministro Quiroz se atreva a ir a buscar oportunidades de recortes de gasto público”, señaló.

El economista planteó que esos ajustes son necesarios para adecuar el gasto a la capacidad real de ingresos del Estado. “Son necesarios para ajustarlo a los ingresos que tenemos y no a los ingresos que soñamos”, afirmó.

Acevedo también se refirió a la necesidad de revisar el funcionamiento de algunos programas sociales.

Según indicó, existen casos en que personas acceden a beneficios sin cumplir los requisitos establecidos.

“Hay muchos programas sociales donde están accediendo personas que no califican. Eso es lo que le llamamos fraude social”, señaló.

Como ejemplo mencionó el sistema de gratuidad universitaria, sobre el cual afirmó que ha tenido un costo mayor al proyectado inicialmente.

“Desde que empezó la gratuidad hasta la fecha, el fisco ha gastado más de 4.500 millones adicionales de lo que se había proyectado”, indicó.

El economista agregó que, de mantenerse esa tendencia, el gasto acumulado podría alcanzar cerca de 11.000 millones de dólares adicionales hacia el final de la década.