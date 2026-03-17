CDOP realizó un estudio sobre los discursos políticos de Boric y el Presidente Kast

El 11 de marzo es el día elegido en Chile para realizar los cambios de mando, instancia en la cual el presidente entrante cumple el hito republicano de dar un discurso desde el balcón de La Moneda.

Esta instancia está marcada por narrativas, prioridades temáticas, emociones y una estrategia comunicacional definida, las cuales fueron objeto de análisis por el Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central.

El CDOP encontró una marcada diferencia en la narrativa política, mientras Gabriel Boric apuntaba a la transformación social, el presidente José Antonio Kast destacó la importancia de la recuperación del orden. A su vez, el diagnóstico del país también encontró contrates, mientras Boric apuntaba a la desigualdad estructural, la crisis social y el déficit de derechos; Kast destacó la crisis en seguridad, la corrupción y el debilitamiento institucional. Frente a esto, las propuestas de solución fueron reformas sociales, participación democrática y nuevo pacto social en el caso de Gabriel Boric; por el otro lado tenemos una autoridad fuerte, el combate al crimen y la restauración institucional en el caso de José Antonio Kast.

Es así como para el presidente Kast las prioridades temáticas se enfocaron en la priorización del orden público y estabilidad institucional, mientras que para el presidente Boric el foco estuvo marcado en la priorización de derechos sociales y reforma del sistema político-económico.

Para todo lo anterior, ambos presidentes ocuparon estilos emocionales diferentes. En el caso del presidente Boric, utilizó una narrativa de movilización social y esperanza colectiva, con un estilo motivador. Por su parte, el presidente Kast se decantó por una narrativa de crisis que requiere un liderazgo fuerte, marcado por un estilo presidencial.

El investigador del CDOP, Pablo Matamoros, aseguró que “este análisis demuestra claramente las distintas y divergentes narrativas del presidente Boric y del presidente Kast al ser electo y da cuenta de las grandes diferencias de estilo de los mandatarios y cómo la sociedad chilena votó por algo completamente distinto en un lapsus pequeño de tiempo”.

Por su parte, Daniel Soto, también investigador del estudio agregó que “en ambos discursos vemos agendas políticas completamente distintas. Mientras que José Antonio Kast propone ‘restaurar el orden frente a una crisis nacional’, Gabriel Boric planteó transformar un país hacia una sociedad más ‘digna y equitativa’. En síntesis, se produce la disputa entre orden versus transformación”.