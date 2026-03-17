Ossandón acusa posible falsificación en Senado y apunta a exsecretario Raúl Guzmán

El senador Manuel José Ossandón (RN) presentó una acusación ante el Senado en contra del exsecretario general de la corporación, Raúl Guzmán Uribe, por hechos que —según afirmó en la Sala— podrían constituir una eventual “falsificación de instrumento público”.

La denuncia se produce a pocos días de la salida de Guzmán del cargo, el pasado 10 de marzo, en la antesala del cambio de mando presidencial que dio inicio al gobierno de José Antonio Kast, y en medio de una serie de tensiones internas en la Cámara Alta.

El origen del conflicto

Según expuso Ossandón ante la Sala, el conflicto se origina en la definición de la subrogancia del secretario general del Senado. El parlamentario relató que el 27 de enero, en su calidad de presidente de la corporación, citó a una comisión de régimen para abordar quién debía asumir el cargo en caso de ausencia o imposibilidad del titular.

En dicha instancia —afirmó— se acordó que el reemplazante sería Julio Cámara Oyarzo. Sin embargo, posteriormente se emitió un oficio desde la Secretaría General que señalaba que la designación había recaído en Ximena Belmar Stegmann, lo que, según Ossandón, no se ajusta a lo acordado.

“Se había oficiado a la jefa de personal señalando que la comisión de régimen había designado a la señora Ximena Belmar como subrogante, lo cual es falso”, sostuvo.

Oficios contradictorios

El senador indicó que, tras detectar la discrepancia, instruyó corregir el documento mediante un oficio dirigido al entonces secretario general.

Si bien posteriormente se modificó la designación, Ossandón afirmó que Guzmán sostuvo por escrito que no existía error y solicitó un nuevo acuerdo para formalizar la subrogancia de Julio Cámara. Para el legislador, esta secuencia de hechos configura una situación de alta gravedad administrativa.

Falta de registros y cuestionamientos

Ossandón también cuestionó el funcionamiento de las comisiones de régimen del Senado, señalando que estas operaban bajo carácter secreto y sin registros formales.

“Me entero que las comisiones de régimen eran secretas, no cumpliéndose ningún protocolo. No hay audios ni actas”, afirmó.

A su juicio, esta situación impide verificar con certeza los acuerdos adoptados, incluso en materias sensibles como autorizaciones de viajes u otras decisiones administrativas.

Ante este escenario, el senador solicitó a la actual presidenta del Senado, Paulina Núñez, iniciar una investigación para esclarecer los hechos. “Tal como les he expuesto, podría eventualmente llegar a existir falsificación de instrumento público, lo que sería muy grave”, advirtió.

El parlamentario entregó además documentos a la mesa de la Cámara Alta para respaldar su acusación.

El episodio abre un nuevo foco de tensión al interior del Senado, en un contexto marcado por el reciente cambio de autoridades y las disputas por la conducción administrativa de la corporación.

La eventual configuración de responsabilidades administrativas o penales dependerá ahora de las indagatorias que se desarrollen al interior del Congreso y de la eventual intervención de otras instancias fiscalizadoras.