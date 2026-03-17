Senado aprueba reforma a Gendarmería y ley queda lista para su promulgación

Por una amplia mayoría, el Senado aprobó en general el proyecto de reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, avanzando en una modificación estructural del sistema institucional de seguridad.

La iniciativa fue respaldada por 41 votos a favor, 2 en contra y una abstención, en una sesión marcada por la urgencia del Ejecutivo, que había otorgado discusión inmediata al proyecto el día anterior. De esta forma, solo falta su promulgación.

El texto establece un cambio relevante en la dependencia administrativa de Gendarmería, que dejará de estar bajo el alero del Ministerio de Justicia de Chile para pasar al Ministerio de Seguridad Pública de Chile, alineándose con el resto de las instituciones encargadas del orden público.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo, posterior a la votación que “con gran alegría podemos anunciar que el Senado de la República ha despachado una reforma constitucional muy relevante para el sistema de seguridad del país”. “Ello nos permitirá tener un rol institucional de Gendarmería acorde con las necesidades de seguridad que tiene”, aseguró.

En esa línea el secretario de Estado aseguró que “evidentemente que ello va en línea de lo que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, pretende establecer en materia de seguridad pública”.

Cambios en el estatuto institucional

Con su incorporación a las Fuerzas de Orden, Gendarmería pasará a regirse por un marco jurídico distinto, lo que implica ajustes tanto en su funcionamiento como en los derechos de su personal.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la restricción al derecho de asociación de los funcionarios, ya que se elimina la posibilidad de mantener asociaciones gremiales bajo el nuevo estatus institucional.

Asimismo, la reforma regula la figura del director nacional de Gendarmería, equiparándolo a las autoridades superiores de otras instituciones del orden público.

En ese contexto, se establece una inhabilidad para que quien ejerza ese cargo pueda postular a cargos de elección popular, como diputado o senador.

Críticas por derechos laborales

Durante el debate, el senador independiente Karim Bianchi realizó una reserva de constitucionalidad, advirtiendo que la reforma podría vulnerar derechos fundamentales.

El parlamentario cuestionó específicamente la eliminación de las asociaciones gremiales, señalando que la medida afecta el derecho a asociación de los funcionarios de Gendarmería.

Contenido del Proyecto

Modificación Constitucional:

Ajuste del artículo 101 de la Constitución para incluir a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Modificaciones a los artículos 102 y 105 para alinearlos con el régimen constitucional de estas fuerzas.

Dependencia:

Gendarmería pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública.

Inhabilidades:

El director nacional de Gendarmería y sus oficiales estarán sujetos a las mismas inhabilidades parlamentarias que las demás fuerzas de orden, promoviendo su neutralidad política.

Reinserción Social:

Se establece un plazo para crear un servicio especializado en la reinserción social, separando esta función de la custodia.

Disolución de Asociaciones:

Las asociaciones de funcionarios de Gendarmería se disolverán, alineándose con el carácter de fuerza de seguridad pública y respetando estándares internacionales que permiten restringir el derecho de asociación en estas funciones.

Normativa Internacional:

El cambio se considera acorde al derecho internacional, reconociendo las restricciones permitidas por el Convenio N° 87 de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Paso del proyecto por la Cámara y el Senado

Cámara de Diputados:

El proyecto salió en los mismos términos en que fue ingresado por el Gobierno, a pesar de las indicaciones de modificación que fueron rechazadas por el Gobierno. Fue aprobado con una amplia mayoría.

Senado:

Enfrentó discusiones principalmente relacionadas con las inquietudes de los funcionarios sobre posibles afectaciones a derechos laborales. Se presentaron nuevas indicaciones para proteger derechos adquiridos, pero fueron rechazadas. Finalmente, el proyecto fue aprobado con el objetivo de integrar a Gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública, buscando su mejor integración en la estructura de seguridad del país.