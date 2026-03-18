$9.400 millones sin rendir: el flanco que golpea al diputado (Ind-PPD) Cristián Tapia

La sentencia que obliga a la Municipalidad de Vallenar a restituir más de $9.431 millones vuelve a tensionar el rol del diputado Tapia: las irregularidades se originaron durante su gestión como alcalde, pese a que hoy atribuye la responsabilidad a administraciones posteriores.

Fallo judicial que tensiona al diputado Tapia

Una sentencia del 2º Juzgado de Letras de Copiapó ordenó a la Municipalidad de Vallenar restituir más de $9.431 millones al fisco por subvenciones educacionales mal utilizadas o no rendidas, lo que vuelve a poner en cuestión la gestión del diputado Cristián Tapia como alcalde entre 2012 y 2018. Origen de las irregularidades

Los hechos se remontan al periodo en que Tapia fue alcalde (2012-2018), donde auditorías de Contraloría detectaron problemas en el manejo de recursos, especialmente de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Hallazgos específicos de la auditoría

Entre las irregularidades se identificaron faltantes de dinero, uso indebido de fondos en servicios no permitidos y gastos en actividades municipales —como banquetería— financiadas con recursos educacionales. Omisiones en la corrección de observaciones

Pese a advertencias formales de la Contraloría en 2017, la administración municipal no adoptó medidas suficientes para subsanar los problemas ni participó en instancias clave para rectificar rendiciones, lo que consolidó la deuda. Defensa del parlamentario y debate jurídico

Tapia ha intentado atribuir la responsabilidad a gestiones posteriores, pero expertos señalan que la ley establece que el alcalde tiene el deber de supervisar el uso de recursos públicos, lo que mantiene abierto el cuestionamiento político y legal sobre su rol.

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