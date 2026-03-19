Aprueban plan para ranita de Darwin tras revisión de decretos ambientales del Gobierno

La Contraloría General de la República cursó el decreto que aprueba el plan de conservación de la ranita de Darwin, luego de que el Gobierno lo retirara y reingresara en el marco de la revisión de normas ambientales.

La Contraloría informó que dio luz verde al decreto, luego de que el 18 de marzo fuera reingresado tras haber sido retirado el día anterior junto a otros 42 decretos impulsados por la administración anterior.

La medida se enmarca en un proceso liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, que envió un oficio para retirar del trámite de toma de razón un total de 43 decretos supremos que aprobaban reglamentos, establecían normas e incluso creaban parques nacionales y reservas.

🟢TOMA DE RAZÓN | Hemos cursado el Decreto N° 38 del @MMAChile, que aprueba el Plan RECOGE, para la conservación de las Ranitas de Darwin. pic.twitter.com/zTruZ6vqhG — Contraloría (@Contraloriacl) March 19, 2026

El proceso de revisión —según lo informado por el Ministerio— responde a que “con el objetivo de asegurar que los instrumentos emanados desde el Ministerio del Medio Ambiente respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes, hemos iniciado el proceso de revisión de los decretos aún en trámite ante la Contraloría General de la República”, agregando que “esta es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión, y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores“.

Entre los decretos considerados también figuraban el que declaraba monumento natural al pingüino de Humboldt y el que designaba a los integrantes del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático 2026-2027.

En el caso específico de la ranita de Darwin, el plan aprobado contempla la recuperación del bosque templado austral, el control de la quitridiomicosis —enfermedad infecciosa que afecta su piel—, además de acciones de investigación y monitoreo.

Desde la cartera añadieron que “este trabajo se desarrolla en el marco del plan de auditoría interna del Gobierno del Presidente Kast, el que exige una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los decretos y reglamentos pendientes”.