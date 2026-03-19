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Guerra a Capitán Yáber: tribunal decreta prisión preventiva para el exfiscal amigo de Hermosilla PAÍS FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

Guerra a Capitán Yáber: tribunal decreta prisión preventiva para el exfiscal amigo de Hermosilla

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Tras ocho jornadas de formalización, el magistrado Guillermo Rodríguez acogió la solicitud del Ministerio Público y el CDE, considerando que en libertad el imputado representa un peligro para la sociedad. La investigación se extenderá por 45 días. [EN DESARROLLO]

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exfiscal metropolitano oriente Manuel Guerra, imputado por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto. La medida fue adoptada tras ocho jornadas de formalización, luego de que el tribunal, encabezado por el juez Guillermo Rodríguez, acogiera la solicitud del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y los querellantes. En su resolución, el magistrado estableció un plazo de investigación de 45 días y determinó que Guerra debe cumplir la cautelar en el anexo penitenciario Capitán Yáber.
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El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la cautelar de prisión preventiva para el exfiscal metropolitano oriente Manuel Guerra. El juez Guillermo Rodríguez dictaminó la medida en contra del expersecutor por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto.

La decisión fue adoptada tras ocho jornadas de formalización, en donde el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y querellantes solicitaron la máxima cautelar. El magistrado decretó además un plazo de investigación 45 días.

En su resolución, el tribunal estimó que en su libertad “hay un peligro para la seguridad de la sociedad“, por lo que Guerra deberá cumplir la cautelar en los 120 días que fueron dispuestos por el juzgado, en una causa que indaga su relación con el abogado Luis Hermosilla y eventuales irregularidades en el manejo de información reservada.

La resolución leída por Rodríguez sostuvo que, si bien parte de los ilícitos acusados (en particular, prevaricación y violación de secreto) estarían prescritos, otros varios no, a diferencia de lo planteado por la defensa. Además, respaldó la legalidad de la obtención de las conversaciones entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, destacando la existencia de una “relación de interés“.

Según lo expuesto por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, Guerra “habría solicitado reiteradamente al abogado Luis Hermosilla Osorio beneficios de carácter personal y ‘extra posicional’, así como beneficios en favor de terceros vinculados a él, aprovechando su posición de Fiscal Regional Metropolitano Oriente del Ministerio Público”

Así, Manuel Guerra deberá ingresar dentro de los próximos minutos al anexo penitenciario Capitán Yáber para resguardar su seguridad.

19 de marzo de 2026/SANTIAGO
El ex fiscal Manuel Guerra es visto durante la audiencia en su contra, donde se conocerá la resolución del cuarto juzgado de garantía de Santiago, respecto a los cargos de prevaricación, cohecho y violación de secreto.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

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