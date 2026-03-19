Guerra a Capitán Yáber: tribunal decreta prisión preventiva para el exfiscal amigo de Hermosilla

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la cautelar de prisión preventiva para el exfiscal metropolitano oriente Manuel Guerra. El juez Guillermo Rodríguez dictaminó la medida en contra del expersecutor por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto.

La decisión fue adoptada tras ocho jornadas de formalización, en donde el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y querellantes solicitaron la máxima cautelar. El magistrado decretó además un plazo de investigación 45 días.

🔴 EN VIVO: 4° Juzgado de Garantía de Santiago inicia audiencia de comunicación de resolución en audiencia de formalización de exfiscal Manuel Guerra, imputado como autor de cohecho, prevaricación y violación de secreto. 🎥 https://t.co/YYB2ZmapBN pic.twitter.com/OUk9IRZUW7 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) March 19, 2026

En su resolución, el tribunal estimó que en su libertad “hay un peligro para la seguridad de la sociedad“, por lo que Guerra deberá cumplir la cautelar en los 120 días que fueron dispuestos por el juzgado, en una causa que indaga su relación con el abogado Luis Hermosilla y eventuales irregularidades en el manejo de información reservada.

La resolución leída por Rodríguez sostuvo que, si bien parte de los ilícitos acusados (en particular, prevaricación y violación de secreto) estarían prescritos, otros varios no, a diferencia de lo planteado por la defensa. Además, respaldó la legalidad de la obtención de las conversaciones entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, destacando la existencia de una “relación de interés“.

Según lo expuesto por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, Guerra “habría solicitado reiteradamente al abogado Luis Hermosilla Osorio beneficios de carácter personal y ‘extra posicional’, así como beneficios en favor de terceros vinculados a él, aprovechando su posición de Fiscal Regional Metropolitano Oriente del Ministerio Público”

Así, Manuel Guerra deberá ingresar dentro de los próximos minutos al anexo penitenciario Capitán Yáber para resguardar su seguridad.