Publicidad
Senador Kusanovic acusa descortesía de canciller por excluir a parlamentarios en visita a Magallanes PAÍS Captura de X

Senador Kusanovic acusa descortesía de canciller por excluir a parlamentarios en visita a Magallanes

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El senador criticó al canciller Francisco Pérez Mackenna por no reunirse con representantes de la zona durante su visita. Acusó centralismo y advirtió que hay temas estratégicos pendientes en soberanía, conectividad y relaciones con Argentina.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El senador Alejandro Kusanovic criticó al canciller Francisco Pérez Mackenna por no reunirse con parlamentarios durante su visita a Magallanes, calificándolo como una “descortesía”. Acusó centralismo y advirtió que existen temas estratégicos pendientes, como soberanía en Campos de Hielo, conectividad en la Antártica y la libre circulación con Argentina. También cuestionó la falta de institucionalidad en la comuna Antártica. El legislador llamó al gobierno a incorporar a las autoridades locales en la política exterior y evitar decisiones “de espaldas” a la región.
Desarrollado por El Mostrador

El senador por Magallanes Alejandro Kusanovic (independiente – PSC) lanzó duras críticas al gobierno del Presidente José Antonio Kast, acusando al canciller Francisco Pérez Mackenna de “ignorar” a los parlamentarios de la región durante su reciente visita al extremo sur del país.

El legislador calificó la situación como una “profunda descortesía”, cuestionando la forma en que el Ministerio de Relaciones Exteriores está abordando su vínculo con las autoridades locales.

“Si esta es la forma en la que el Ministerio pretende trabajar con los representantes regionales, no me parece un buen camino”, afirmó.

También te puede interesar:
Gobierno y líderes oficialistas del Congreso coordinan reforma al Mepco: ingresaría lunes o martes
Gobierno y líderes oficialistas del Congreso coordinan reforma al Mepco: ingresaría lunes o martes
Justicia rechaza demanda de Javiera Blanco contra el CDE por su renuncia como consejera
Justicia rechaza demanda de Javiera Blanco contra el CDE por su renuncia como consejera

Agenda pendiente en la región

Kusanovic sostuvo que existían múltiples temas que requerían ser abordados con el canciller, especialmente considerando la relevancia estratégica de Magallanes.

“Es, sin duda, la región más difícil de Chile por su geografía, su clima y su importancia geopolítica”, señaló.

Entre los asuntos pendientes, mencionó la situación de los Campos de Hielo, la plataforma continental, la administración del Estrecho de Magallanes y proyectos de conectividad en zonas como la Base Prat.

También incluyó la delimitación del Parque Marino Islas Diego Ramírez, iniciativas que —a su juicio— requieren coordinación directa entre autoridades locales y el nivel central.

Críticas al centralismo

El senador también apuntó a problemas estructurales derivados del centralismo, poniendo como ejemplo el caso de la comuna Antártica.

Según explicó, esta es la única de las 346 comunas del país que no cuenta con alcalde ni municipalidad propia, dependiendo administrativamente de Cabo de Hornos.

“Es inaceptable que una zona de tal importancia estratégica carezca de una estructura local autónoma para su desarrollo”, enfatizó.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad