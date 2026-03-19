Senador Kusanovic acusa descortesía de canciller por excluir a parlamentarios en visita a Magallanes

El senador por Magallanes Alejandro Kusanovic (independiente – PSC) lanzó duras críticas al gobierno del Presidente José Antonio Kast, acusando al canciller Francisco Pérez Mackenna de “ignorar” a los parlamentarios de la región durante su reciente visita al extremo sur del país.

El legislador calificó la situación como una “profunda descortesía”, cuestionando la forma en que el Ministerio de Relaciones Exteriores está abordando su vínculo con las autoridades locales.

“Si esta es la forma en la que el Ministerio pretende trabajar con los representantes regionales, no me parece un buen camino”, afirmó.

Es una descortesía que el Canciller Pérez ignore a los parlamentarios de #Magallanes durante su visita regional. Si así pretende trabajar, así será.@Minrel_Chile @joseantoniokast#AntarticaChilena #VivaMagallanes pic.twitter.com/Fh1VUZVtt6 — SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC (@AKusanovicG) March 19, 2026

Agenda pendiente en la región

Kusanovic sostuvo que existían múltiples temas que requerían ser abordados con el canciller, especialmente considerando la relevancia estratégica de Magallanes.

“Es, sin duda, la región más difícil de Chile por su geografía, su clima y su importancia geopolítica”, señaló.

Entre los asuntos pendientes, mencionó la situación de los Campos de Hielo, la plataforma continental, la administración del Estrecho de Magallanes y proyectos de conectividad en zonas como la Base Prat.

También incluyó la delimitación del Parque Marino Islas Diego Ramírez, iniciativas que —a su juicio— requieren coordinación directa entre autoridades locales y el nivel central.

Críticas al centralismo

El senador también apuntó a problemas estructurales derivados del centralismo, poniendo como ejemplo el caso de la comuna Antártica.

Según explicó, esta es la única de las 346 comunas del país que no cuenta con alcalde ni municipalidad propia, dependiendo administrativamente de Cabo de Hornos.

“Es inaceptable que una zona de tal importancia estratégica carezca de una estructura local autónoma para su desarrollo”, enfatizó.