Exministro Marcel y críticas de Quiroz por caja fiscal: “Nosotros no nos dedicamos a quejarnos”

El exministro de Hacienda Mario Marcel abordó las críticas del actual gobierno respecto a la situación de las finanzas públicas heredadas por la administración de Gabriel Boric.

En entrevista con Radio Duna, el exsecretario de Estado cuestionó los reproches del Ejecutivo sobre la caja fiscal y defendió la gestión económica realizada durante su período en el cargo. “Nosotros como gobierno, a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar”, afirmó.

Marcel recordó que cuando asumió el gobierno anterior enfrentaban un escenario complejo en materia fiscal. “Veníamos de un déficit muy grande, venía la PGU desfinanciada, venía toda la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas, venía toda la deuda con los prestadores privados por el covid-19”, señaló.

En ese contexto, explicó que el foco de la administración fue estabilizar las cuentas públicas y avanzar en medidas económicas sin centrar el debate en críticas a los gobiernos previos.

El exministro también se refirió a la discusión actual sobre el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), cuya modificación o eliminación ha sido planteada por el actual gobierno debido a su costo fiscal. Marcel defendió el uso de esa herramienta durante 2022, en medio del fuerte aumento del precio del petróleo tras la invasión rusa a Ucrania.

Recordó que en ese período el valor del barril superó los 100 dólares durante varios meses, lo que generó presión sobre la inflación y el costo de vida. “Resolvimos dejar que funcionara el Mepco”, afirmó.

Según explicó, la decisión se tomó considerando el impacto que el alza de los combustibles podía tener en los hogares y en el sector transporte. “En aquel entonces teníamos la inflación al alza, la situación de los hogares era complicada, la situación del transporte era complicada”, señaló.

El exministro agregó que la utilización del mecanismo implicó un esfuerzo fiscal relevante. “En eso se comprometieron recursos por US$2.500 millones”, indicó.

No obstante, sostuvo que ese gasto se realizó en paralelo a medidas de ajuste fiscal. “Se hizo dentro de un ejercicio de ajuste, o sea, igual se recortó el gasto un 23%”, explicó.