Quiroz insiste en cambiar el Mepco: “No es el rol del ministro de Hacienda ser simpático”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, insistió en la necesidad de modificar el Mepco y defendió que su gestión no busca ser popular, en medio de advertencias por el costo fiscal del mecanismo y el impacto en las personas y pymes.

En una exposición de cerca de una hora, el secretario de Estado abordó el escenario económico del país y planteó que no se puede mantener el actual sistema de estabilización de combustibles, afirmando que “no vamos a esperar a que la fortuna de vuelta las cosas mientras gastamos, escúchenme bien, si seguimos las reglas normales, US$200 millones por semana”.

En ese contexto, defendió la necesidad de redirigir recursos, señalando que “con US$200 millones se resuelven todas las listas oncológicas de espera en Chile y en un periodo de 90 días, y en una semana nos podemos gastar echándole bencina al estanque a un precio más bajo que el que le cuesta echarle bencina al estanque al ciudadano norteamericano”.

Según planteó en su intervención, “son las decisiones que hay que tomar (…) esto requiere cierta premura y también requiere que el país conozca que estamos en una situación compleja en materia internacional”, agregando que “va a haber especial preocupación por las necesidades de las grandes mayorías de todas maneras”.

El ministro también definió el sello de su gestión, marcando distancia de criterios políticos, al afirmar que “no es el rol del ministro de Hacienda ser simpático, ni hacer buenas migas con todo el mundo, ni menos ser popular”, y que “si un ministro de Hacienda quiere ser popular porque está pensando en ganar votos el día de mañana, entonces mejor que no sea ministro de Hacienda y que se dedique a ser popular”. Además, señaló: “yo estoy reinstaurando la tradición antigua de Chile”.