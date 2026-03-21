Gobierno promete las “penas más duras” tras muerte de carabinero en Puerto Varas

Con presencia del Presidente José Antonio Kast y altas autoridades civiles y policiales, este sábado se realizó en la Región de Los Lagos el funeral del sargento 2° de Carabineros Javier Figueroa, quien murió el 19 de marzo tras permanecer nueve días en estado grave producto de un disparo en la cabeza recibido durante un procedimiento en Puerto Varas.

La ceremonia —que incluyó una misa en la Iglesia Sagrado Corazón— estuvo marcada por homenajes institucionales y familiares. Entre ellos, un pie de cueca interpretado por compañeros del uniformado, seguido de un recorrido del cortejo fúnebre por la ciudad, con paso por la 1ª Comisaría local antes de su traslado al cementerio Parque La Esperanza, en Puerto Montt.

Hasta la actividad llegaron el Mandatario, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

“Carabineros no está solo”

Kast arribó a la zona tras participar en el aniversario 96 de la Fuerza Aérea de Chile, instancia desde la cual ya había abordado el fallecimiento del funcionario. En el lugar, reiteró que “cada vez que atentan contra la vida de un carabinero, atentan contra la vida de Chile” y transmitió condolencias a la familia, junto con reafirmar el respaldo del Ejecutivo a la institución.

Durante la despedida, el general Araya anunció el ascenso póstumo de Figueroa al grado de suboficial mayor y confirmó que la 1ª Comisaría de Puerto Varas pasará a llevar su nombre, como forma de reconocimiento institucional.

En paralelo, la ministra Steinert subrayó que el Gobierno buscará sanciones ejemplares en este caso. “Carabineros no está solo”, sostuvo, agregando que se solicitarán “las penas más duras” contra los responsables. También indicó que la investigación se mantiene bajo reserva del Ministerio Público, aunque expresó confianza en avances en el corto plazo.

El hecho que dio origen al caso ocurrió la madrugada del 11 de marzo, tras una denuncia por ruidos molestos en las cercanías de la vía férrea en Puerto Varas. Al concurrir al lugar, la patrulla integrada por Figueroa y otro funcionario fue atacada con disparos. El sargento resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Base de Puerto Montt, donde falleció días después.

Figueroa había ingresado a Carabineros en 2010 y acumulaba 15 años y nueve meses de servicio. Estaba casado desde 2016 y era padre de un niño de siete años. Tras su muerte, se concretó la donación de sus órganos.

La presencia del Presidente en la ceremonia y las definiciones del Ejecutivo se producen en medio de una agenda de seguridad tensionada en el inicio del Gobierno, con énfasis en el respaldo a las policías y en el endurecimiento de la persecución penal frente a hechos de violencia en operativos.