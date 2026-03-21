Inquietud en el Congreso: Gobierno aplicará cambios al MEPCO por decreto y sin envío de proyecto

El escenario legislativo sorprendió al oficialismo este sábado tras confirmarse un giro en la estrategia del Ejecutivo para enfrentar el alza de los combustibles: se reinterpretará MEPCO vía decreto y sin pasar por el Congreso. Ello despertó inquietud en senadores de RN, la UDI y del Partido Republicano.

A pesar de los compromisos iniciales con el Senado y la Cámara, el Gobierno de José Antonio Kast decidió que la modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) se realizará mediante la vía administrativa de decreto, dejando de lado la tramitación de una ley en el Congreso Nacional, tal como había adelantado El Mostrador.

Un cambio de planes sorpresivo de La Moneda

La noticia fue confirmada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), en radio Biobío quien expresó su sorpresa ante este cambio de rumbo. Según relató la parlamentaria, en una reunión sostenida el pasado miércoles entre el Presidente Kast y las mesas de ambas cámaras, se les había asegurado que los cambios al mecanismo ingresarían como un proyecto de ley a través de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, Núñez reveló en una entrevista radial que esa opción fue finalmente descartada al cierre de la jornada de ayer.

“El Gobierno ya tomó la decisión de que la modificación al MEPCO la va a hacer vía administrativa por decreto, y lo que va a ingresar al Congreso son proyectos que buscan paliar el alza”, señaló la senadora, subrayando que esta decisión implica, en la práctica, que el Ejecutivo optó por “saltarse el Congreso” en lo que respecta a la modificación directa del mecanismo.

Críticas y temores por el impacto económico

La decisión ha generado una ola de preocupaciones entre diputados y senadores de diversos sectores. El diputado Hotuiti Teao (IND-RN) advirtió que cualquier ajuste, motivado por la crisis derivada del conflicto bélico en Irán, debe ser extremadamente cuidadoso para no golpear a los sectores productivos. Teao hizo especial énfasis en el transporte de carga, señalando que un alza desmedida afectará inevitablemente el bolsillo de todos los chilenos.

“Entendemos la gravedad de la crisis que se genera por el conflicto bélico en Irán y en virtud de eso el Ejecutivo debe actuar con responsabilidad (…) Pero, también es importante que las medidas a adoptar no afecten a los sectores productivos y particularmente a los servicios de transporte de carga que mueven los productos a lo largo del país. Todo esto, puesto que al final, estamos conscientes de que esto afecta el bolsillo de todos”, reprocha el diputado por Valparaíso e Isla de Pascua.

Por su parte, el diputado republicano José Carlos Meza manifestó en Radio Cooperativa que, si bien entienden la presión sobre las arcas fiscales, es imperativo que el Gobierno “sincere cuánto es el gasto que esto está implicando”.

Meza exigió que las medidas de mitigación se concentren en las familias más vulnerables y en quienes no tienen alternativas al uso del transporte público o su vehículo único.

” (…) que se nos planteen medidas de mitigación para las familias más vulnerables (…) Aquí entendemos que cualquier medida que se tome no puede ir en desmedro de quienes usan el transporte público o de quienes tienen un solo vehículo en su hogar y lo usan para ir al colegio con los niños o para ir al trabajo”, agregó el diputado Meza.

Camioneros advierten “riesgo en cadena de abastecimiento”

La inquietud parlamentaria coincide con las alertas de los gremios de transportistas. Se estima que el diésel podría sufrir alzas de entre un 10% y un 19% si se elimina o modifica drásticamente el mecanismo, lo que representa hasta el 40% de los costos operativos de los camiones.

Desde el sector advierten que, de no indexarse estos costos a las tarifas, se pone en riesgo directo la cadena de abastecimiento de productos básicos como alimentos y medicinas.

Ante este escenario, la presidenta del Senado indicó que se espera el ingreso de proyectos de ley complementarios que busquen evitar un impacto desmedido en el precio de la parafina y el transporte público, buscando aliviar la “mochila” económica de la ciudadanía frente a una crisis que ya se califica de carácter nacional.